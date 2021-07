LIVE Tour de France, ultima tappa in DIRETTA: passerella a Parigi, Cavendish può superare Merckx

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 21° ed ultima tappa del Tour de France 2021. Sugli Champs-Elysées di Parigi va in scena l’ultimo ballo di questa 108° edizione della Grande Boucle.

Si parte da Chatou per poi sfilare sulla cornice dei Campi Elisi sotto l’ombra dell’Arco di Trionfo. Una prima parte di tracciato che sarà evidentemente molto tranquilla, che sarà dedicata ai brindisi e ai festeggiamenti dei corridori vincitori delle varie maglie. L’andatura sarà ciclo-turistica e lenta. Dopo l’ultimo GPM del Tour sul Cote des Grès (1,9 km al 5%), uno strappo a Meudon, il passaggio da Versailles, i corridori arriveranno a Parigi. A poco più dai 50 chilometri dalla conclusione si comincerà a fare sul serio nel circuito degli Champs-Elysées, con le squadre dei velocisti che reciteranno un ruolo da protagonista.

Il favorito numero uno per la vittoria di tappa sarà senza dubbio Mark Cavendish. “Cannonball” in questa Grande Boucle è tornato ad essere il re indiscusso degli sprinter dopo tre anni di sofferenza. L’ex campione del mondo sogna la vittoria nella capitale francese per entrare nell’epica del Tour de France e del ciclismo: un successo regalerebbe al 36enne della Deceunick Quick-Step la quarta vittoria in questo Tour, ma soprattutto la 35° in carriera che lo renderebbe il più vincente di tutti i tempi in questo Grande Giro, superando anche il “Cannibale” Eddy Merckx.

Chissà che non possa dare filo da torcere Wout Van Aert: il fuoriclasse belga ha mostrato un grande rendimento sia a cronometro che in salita, ma anche negli sprint si piazza sempre in posizioni nobili. Attenzione anche a Jasper Philipsen, sempre protagonista quando si arriva in volata. Altri nomi credibili sono quelli di Cees Bol, di Michael Matthews e del nostro Sonny Colbrelli che prova a regalare un successo all’Italia in questo Tour de France che ci ha visti recitare un ruolo di contorno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima frazione del Tour de France 2021 che chiude come da tradizione sui Campi Elisi di Parigi. La partenza è prevista per le ore 16.15, noi ci collegheremo con un po’ di anticipo per presentare al meglio questo ultimo ballo. Buon divertimento!

