Tour de France 2021, Mark Cavendish resta chiuso in volata e non supera il record di Merckx

Da belga a belga. A fare un favore al più forte di tutti i tempi, Eddy Merckx, ci pensa il nuovo fenomeno del ciclismo internazionale: un Wout van Aert stellare dopo essersi imposto in salita (nella frazione del doppio Mont Ventoux), a cronometro ieri, riesce a primeggiare anche in volata sui Campi Elisi.

Restano a pari merito, a quota 34 successo di tappa al Tour de France, dunque Mark Cavendish ed il Cannibale. Il britannico, autore di una tripletta in questa Grande Boucle, voleva chiudere al meglio la manifestazione portandosi a casa anche lo sprint conclusivo in quel di Parigi, superando il record storico del belga.

È mancato qualcosa in questa giornata a Cannonball, che ha chiuso al terzo posto, dietro anche all’altro velocista belga Jasper Philipsen. La stella dell’Isola di Man non ha sfruttato al meglio il lavoro della sua Deceuninck Quick-Step, che oggi, a differenza delle altre uscite non è stata perfetta.

È mancata in ogni caso un po’ di scaltrezza, magari anche una condizione fisica al top, a Cavendish: nel momento in cui è uscito fuori il pesce pilota Michael Morkov il britannico non è riuscito a seguirlo, rimanendo chiuso. Sicuramente si sono fatte sentire le tantissime fatiche delle tappe di montagna: resta però una Grande Boucle da incorniciare con tre vittorie e la Maglia Verde portata a casa.

