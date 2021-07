Mark Cavendish ha conquistato la maglia verde al Tour de France 2021, indossato sui Campi Elisi la casacca che premia il vincitore della classifica a punti. Il britannico si è imposto in quattro tappe in questa edizione della Grande Boucle e ha eguagliato lo storico record di successi di Eddy Merckx, ma oggi non è riuscito a battere il primato del Cannibale. La volata a Parigi non ha infatti sorriso al velocista della Deceuninck-Quick Step, chiuso allo sprint da un sontuoso Wout van Aert.

Mark Cavendish ha raccontato le sue emozioni attraverso i canali della squadra belga: “Sono molto contento. Un mese fa non avrei dovuto fare il Tour de France e ora sono qui, dopo tre settimane che ricorderà a lungo. Non avrei mai immaginato di indossare di nuovo il verde sui Campi Elisi, ma eccomi qui grazie ai miei fantastici compagni e allo staff.. Sono incredibilmente felice di avere qui la mia famiglia, perché non la vedevo da cinque settimane ed è bello condividere questi momenti indimenticabili“.

Foto: Lapresse