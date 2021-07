Ciclismo, Filippo Ganna: “Sensazioni buone, vediamo di crescere verso l’obiettivo Olimpiadi”

La Nazionale italiana di Davide Cassani ha sfruttato l’occasione della Settimana Ciclistica Italiana, sulle strade della Sardegna, per prepararsi al meglio in vista delle Olimpiadi di Tokyo. La selezione tricolore si è messa in mostra in terra sarda in una corsa nella quale Diego Ulissi ha fatto vedere una grande condizione. L’ultima tappa in programma quest’oggi.

Condizioni ideali per i nostri portacolori quelle offerte dalla competizione citata per trovare il colpo di pedale giusto in vista di quel che sarà in Giappone. Le stelle della compagine maschile per i Giochi non possono che essere Filippo Ganna ed Elia Viviani.

Il primo sarà impegnato nella cronometro su strada, andando a caccia della medaglia d’oro vista la maglia iridata che veste dai Mondiali di Imola. Per il veneto invece lo stimolo in più arriva dal ruolo di portabandiera che ricoprirà nella cerimonia d’apertura con Jessica Rossi. Entrambi fari del quartetto su pista, per Viviani spazio anche nella madison e probabilmente nell’omnium. .

A esprimersi in questo senso ai microfoni della Federazione è stato Ganna. “E’ stata una corsa utile, abbiamo lavorato bene come squadra in condizioni non semplici visto il tanto vento presente. Siamo tranquilli e abbiamo raccolto tante indicazioni utili per Tokyo qui in Sardegna. Le sensazioni, in generale, sono buone e ovviamente il principale obiettivo è farsi trovar pronti per l’obiettivo più importante“, le parole dell’oro iridato a cronometro su strada.

Foto: LaPresse