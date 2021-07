Il Tour de France 2021 è agli sgoccioli e si possono tirare le somme: Tadej Pogacar è l’uomo più forte per i Grandi Giri, mentre Mark Cavendish è risorto dopo anni di inferno. A parlare di entrambi è stato Patrick Lefevere, team manager della Deceuninck-Quick Step, in un’intervista a Sporza.

Lefevere ha raccontato della grande gioia nel vedere finalmente Cannonball risorgere dalle ceneri come l’araba fenice, ma ha voluto dire la sua anche su Pogacar, mettendolo a confronto con il suo talentino Remco Evenepoel: “Tutto quello che Pogacar ha fatto tra i giovani, l’ha fatto anche Remco. Penso che i due si daranno grande battaglia nei GT“.

Il team manager della squadra belga è convintissimo che Evenepoel può davvero essere uno dei prossimi dominatori delle corse di tre settimane: “Remco è riuscito a doppiare il gruppo in una tappa, come Pogacar, dando tanti minuti a tutti gli altri. È molto forte, malgrado abbia vissuto qualche momento di difficoltà. Dopo il Giro del Belgio siamo stati in stanza 45 minuti e abbiamo parlato di tutto“.

Lefevere parla anche delle aspettative sul suo ragazzo in vista dei Giochi Olimpici, ma non lo carica troppo: “Andare ai Giochi era nella sua lista dei desideri, ora sta a lui fare del suo meglio. Se non otterrà nulla, ci concentreremo al massimo sul prossimo anno. Ma se Van Aert è in forma, Remco correrà per lui, non ho dubbi”.

Foto: LaPresse