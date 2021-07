Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar al Tour de France: tutti i premi e la divisione con i compagni

Tadej Pogacar ha ufficialmente vinto il Tour de France 2021. Lo sloveno ha festeggiato a Parigi, al termine della consueta passerella sui Campi Elisi: secondo sigillo consecutivo nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Una vera e propria apoteosi per il giovane balcanico, dominatore nel corso di queste tre settimane e trionfatore con addirittura 5’20” di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard. Il 22enne ha giganteggiato in lungo e in largo, imponendosi nella prima cronometro e nei due tapponi sui Pirenei, dopo aver confezionato un sontuoso numero sulle Alpi.

L’alfiere della UAE Emirates è stato imbattibile, si conferma sul trono e ribadisce di essere un autentico fuoriclasse destinato a vincere ancora tantissimi Grandi Giri. Un’apoteosi non soltanto agonistica, ma che ha anche un importante risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Tour de France? Il montepremi è di rilievo perché parliamo complessivamente di 606.930 euro, considerando non soltanto il primo posto nella classifica generale ma anche tutti gli altri riconoscimenti monetari per vittorie di tappa, maglia a pois, maglia bianca e via dicendo.

Di seguito il montepremi dettagliato di Tadej Pogacar per la vittoria al Tour de France 2021, va precisato che gli assegni si dividono all’interno della squadra (con compagni e staff) in base ad accordi già presi. Lo stesso Pogacar può fare affidamento su uno stipendio di 5 milioni di euro all’anno pagato dalla sua squadra. Ha decisamento guadagnato di più rispetto ai 360.092 euro ottenuti dal colombiano Egan Bernal col trionfo all’ultimo Giro d’Italia.

MONTEPREMI TADEJ POGACAR VITTORIA TOUR DE FRANCE

VITTORIA TOUR DE FRANCE (MAGLIA GIALLA, CLASSIFICA GENERALE): 500.000 euro

PRIMO POSTO CLASSIFICA GPM (MAGLIA A POIS, MIGLIOR SCALATORE): 25.000 euro

PRIMO POSTO CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA): 20.000 euro

SETTIMO POSTO CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE): 2.500 euro

GIORNI IN MAGLIA GIALLA: 13 x 500 = 6.500 euro

GIORNI IN MAGLIA A POIS: 3 x 300 = 900 euro

GIORNI IN MAGLIA BIANCA: 20 x 300 = 6.000 euro

VITTORIE DI TAPPA: 3 x 11.000 = 33.000 euro

SECONDI POSTI DI TAPPA: 1 x 5.500 = 5.500 euro

QUARTI POSTI DI TAPPA: 2 x 1.500 = 3.000 euro

SESTI POSTI DI TAPPA: 2 x 780 = 1.560 euro

OTTAVI POSTI DI TAPPA: 1 x 730 = 730 euro

PIAZZAMENTI DI RINCALZO DI TAPPA (tra decimo e ventesimo posto): 640 euro

PREMI GPM: 1.600 euro

MONTEPREMI COMPLESSIVO: 606.930 euro

*solo premi individuali

Foto: Lapresse