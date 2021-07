Tadej Pogacar ha rivinto il Tour de France. E se l’anno scorso il successo arrivò quando ormai la gara sembrava nelle mani del connazionale Primoz Roglic, in questo 2021 lo sloveno ha semplicemente dominato la Grande Boucle. Erano parecchi anni, infatti, che non si vedeva un corridore elevarsi in modo così netto, sulla concorrenza, come è accaduto in quest’edizione del grande giro francese.

Pogacar ha vinto la prima cronometro, ha staccato tutti sulle Alpi e ha conquistato anche i due arrivi in salita pirenaici. Ora il giovane fenomeno sloveno può guardare con rinnovata fiducia alle Olimpiadi di Tokyo. Tadej, infatti, stante quanto ha fatto vedere sulle strade francesi, è indubbiamente uno dei favoriti principali per la medaglia d’oro.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Tadej Pogacar dopo la tappa di oggi: “Sono senza parole. Essere nuovamente qui a Parigi, un anno dopo la mia prima vittoria, è qualcosa di davvero speciale: vincere ancora una volta questa corsa mi rende molto felice. Queste settimane ci hanno regalato molte emozioni. Tutta la squadra e lo staff sono stati fantastici e meritano un grandissimo ringraziamento per il duro lavoro che hanno svolto per supportarmi. Partirò subito per andare ai Giochi Olimpici di Tokyo portando nella mia mente tanti ricordi bellissimi di questa Grande Boucle. Non vedo l’ora di tornare presto al Tour de France”.

Foto: Lapresse