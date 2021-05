LIVE MotoGP, GP Italia 2021 in DIRETTA: risultati e classifica prove libere Mugello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2021, sesto appuntamento stagionale del Motomondiale. Lo splendido circuito del Mugello torna quindi ad ospitare i migliori centauri al mondo dopo un anno di stop a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, anche se a porte chiuse.

In MotoGP c’è grande attesa per un nuovo duello tra le Ducati e Fabio Quartararo, leader del campionato dopo il fondamentale podio ottenuto a Le Mans in condizioni miste. Il francese della Yamaha Factory deve però guardarsi le spalle in classifica generale da un terzetto di ducatisti formato nell’ordine da Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Jack Miller.

Proveranno ad inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice anche altri protagonisti come Marc Marquez, Maverick Vinales e le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, oltre alla coppia tutta italiana del Team Yamaha Petronas composta da Franco Morbidelli e Valentino Rossi.

Il programma odierno comincia per la MotoGP alle ore 9.55 con la prima sessione di libere, mentre la FP2 scatterà nel pomeriggio alle ore 14.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta integrale di entrambi i turni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al sesto GP del 2021: buon divertimento!

