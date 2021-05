Una giornata difficile sotto tutti i punti di vista per Valentino Rossi. Il “Dottore” ha concluso le sue qualifiche del GP d’Italia, sesto round del Mondiale 2021 di MotoGP, solo in 19ma posizione. Persistono i problemi del “46” che, più che avere qualcosa che non va, deve fare i conti con un contesto agonistico molto qualificato.

“Giornata difficile perché non sono abbastanza veloce, ho migliorato feeling e passo, il problema è la lentezza, al pomeriggio ho cercato di migliorare e il passo è costante, ma non abbastanza veloce. Cercheremo di stare con quelli davanti e vedremo”, ha ammesso il nove volte iridato (parole riportate da gazzetta.it).

Risultati che saranno determinanti in questa fase per capire se Valentino proseguirà la sua avventura nella top-class o deciderà di attaccare il casco al chiodo: “I risultati sono cruciali per lo sport e quando non arrivano tutto diventa difficile. Perché non ti diverti, devi lavorare di più per risalire, rischiare e tutto è più pesante. Mi aspettavo di soffrire qui, ma dobbiamo provarci e migliorare. Certo è tutto più difficile“.

Indubbiamente, un sabato influenzato dal brutto incidente allo svizzero Jason Dupasquier, centauro svizzero della classe Moto3, che versa in condizioni critiche all’ospedale di Firenze: “Quando succedono queste cose hai due opzioni: o ti spogli, sali in auto e te ne torni a casa. Oppure ti concentri sul tuo lavoro, vai in pista e cerchi di fare tutto al meglio e al massimo. Immagini brutte, questo è il modo più pericoloso di farsi male quando si corre in moto. Poi vedere l’elicottero che arriva in pista, che si ferma, che riparte, è tutto molto difficile. Spero solo stia bene e arrivino presto buone notizie”.

Credit: MotoGP.com Press