George Russell si ritira in Canada! Duello epocale con Antonelli, sorpassi continui, poi la Mercedes si rompe

Furia George Russell al GP del Canada, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il circuito di Montrèal. Il britannico è stato costretto al ritiro dopo aver battagliato per 30 giri con un sontuoso Andrea Kimi Antonelli, che non gli ha lasciato un attimo di respiro.

I due piloti in forza alla Mercedes si sono resi artefici di un vìs-a-vìs a tinte epiche, fatto di sorpassi, di controsorpassi, errori, contro errori e tanta, probabilmente tantissima, tensione. Poi, come d’improvviso, la vettura del nativo di King’s Lynn si è fermata nel corso del giro numero trenta, probabilmente a causa di un guasto alla centralina elettrica.

Quanto successo ha ovviamente mandato su tutte le furie Russell, il quale ha scagliato sull’asfalto parte dell’attrezzatura protettiva e sbattuto più volte i pugni contro una macchina che l’ha tradito in uno dei momenti più concitati della gara. Poi il rientro verso ai box consapevole di aver perso punti pesantissimi in ottica Mondiale.

Il ritiro è l’ultimo capitolo di un fine settimana oltremodo infuocato in casa Mercedes. Ieri infatti non sono mancate le storie tese tra i due nel corso della Sprint Race, complice soprattutto un’azione difensiva di Russell a detta di Antonelli scorretta, tra l’altro ripetuta anche nelle prime battute della corsa odierna. Gli strascichi, siamo sicuri, non mancheranno.