MotoGP TV8, GP Italia 2021: orario gara in chiaro, programma, diretta streaming

Quest’oggi, domenica 30 maggio, andrà in scena il Gran Premio d’Italia, sesto round del Motomondiale 2021. L’esaltante autodromo del Mugello in passato è stato teatro di spettacolari duelli e arrivi al cardiopalma. La speranza è che anche le competizioni odierne possano entrare negli archivi come meritevoli di essere ricordate negli anni a venire per spettacolo ed emozioni offerte.

In MotoGP la Ducati ha grandi aspettative per una pista che storicamente le è sempre stata amica. Pecco Bagnaia mira a tornare in testa alla classifica iridata, poiché attualmente si trova solamente 1 punto dietro a Fabio Quartararo. Ciononostante, attenzione anche a Jack Miller e Johann Zarco, a loro volta alla caccia del successo in sella alle proprie Desmosedici GP21. Invece Valentino Rossi sembra destinato a doversi accontentare di lottare per un piazzamento, che però potrebbe essere il migliore della stagione. Il Dottore in passato ha saputo essere dominante al Mugello, mentre oggi l’obiettivo è quello di rientrare nella top-ten, traguardo a lui precluso ormai da più di otto mesi. Sono tanti i temi d’interesse della gara. Dunque, come seguire in TV il Gran Premio d’Italia?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le gare di tutte le classi. Il GP d’Italia è infatti uno dei 6 appuntamenti che verranno proposti live in questo 2021. Non è prevista copertura in chiaro dei warm-up.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta ogni turno di tutte le classi, compresi i warm-up.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV, TV8.it e da DAZN.

GP ITALIA 2021 – PROGRAMMA GARA MUGELLO

GUIDA TV8

DOMENICA 30 MAGGIO

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

DOMENICA 30 MAGGIO

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

