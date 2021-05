MotoGP oggi, GP Italia 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 30 maggio, prenderà il via il GP d’Italia, sesto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato del Mugello assisteremo a una gara dall’esito incerto che riserverà tantissime emozioni.

Si prospetta un confronto tra il francese della Yamaha Fabio Quartararo e il ducatista Francesco Bagnaia. Il transalpino è stato protagonista nella giornata di ieri di una grandissima prestazione che gli ha permesso di conquistare la quarta pole-position stagionale. Tuttavia, “Pecco” è lì in seconda piazza, pronto per fare gara di testa con lui. Potrebbe essere uno scontro a due dal momento che il ritmo messo in mostra nel corso delle prove libere porta a queste conclusioni.

Possibili inserimenti potrebbero arrivare dall’altra Rossa di Jack Miller, nonché dalle due Suzuki di Alex Rins e di Joan Mir che con il serbatoio pieno sono sempre da temere. Discorso diverso per Yamaha Petronas e Honda. La squadra malese paga dazio con Franco Morbidelli per un evidente deficit tecnico rispetto alla concorrenza, mentre con Valentino Rossi si fa fatica a trovare velocità. Lo stesso problema dello spagnolo Marc Marquez in grande difficoltà nei cambi di direzione del Mugello.

Guarda la MotoGP live su DAZN

Non ci sono dubbi che le questioni agonistiche siano anche un po’ offuscate da altro. L’infortunio di Jason Dupasquier, a causa di una bruttissima caduta nel corso delle qualifiche di Moto3, sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Il centauro svizzero, ricoverato all’ospedale di Firenze, versa in condizioni gravissime e rimane in osservazione con prognosi riservata. Gli esami diagnostici hanno rilevato un grave trauma cranico e toracico, per il quale sarebbe stato operato nella notte. Ora c’è solo da aspettare e sperare.

Di seguito il programma di oggi:

PROGRAMMA GP ITALIA

Domenica 30 maggio

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm-Up, diretta

ore 9.10-9.30, Moto2, Warm-Up, diretta

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm-Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

PROGRAMMA GP ITALIA IN TV

La copertura televisiva del GP d’Italia del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le dirette delle gare delle tre categorie. Non è prevista la trasmissione dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP d’Italia del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle gare delle tre categorie. Non è prevista la trasmissione dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport.

STREAMING – Il GP d’Italia del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

IL PROGRAMMA TV8

Domenica 30 maggio:

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Credit: MotoGP. com Press