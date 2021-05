MotoGP oggi, GP Italia 2021: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN

Oggi, sabato 29 maggio, sarà una giornata importante nel weekend del GP d’Italia 2021, round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello ci apprestiamo a vivere un grande spettacolo grazie alle FP3, FP4 e alle qualifiche in programma.

Nella classe regina il tema sarà un po’ il solito: Yamaha vs Ducati. La velocità dimostrata dallo spagnolo Maverick Vinales e dal leder della classifica mondiale Fabio Quartararo è stata notevole, ma il miglior crono del day-1 firmato da Francesco “Pecco” Bagnaia ha dato grande fiducia all’ambiente di Borgo Panigale.

Ci si augura che anche la Yamaha Petronas si possa inserire anche se non sarà semplice: Franco Morbidelli ha dimostrato di andar molto forte con le gomme soft, ma non altrettanto con quelle usate; Valentino Rossi è letteralmente in crisi e addirittura al di fuori della top-20 nella graduatoria combinata. Si spera in una reazione.

Possibili rivali per le posizioni di vertice saranno KTM e Suzuki, apparse decisamente in formante, mentre non altrettanto si può dire dello spagnolo della Honda Marc Marquez, assai in difficoltà nella guida, specie nei cambi di direzione della pista toscana.

Di seguito il programma di oggi:

PROGRAMMA GP ITALIA

Sabato 29 maggio

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

PROGRAMMA GP ITALIA IN TV

La copertura televisiva del GP d’Italia del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le dirette delle qualifiche e delle gare delle tre categorie, nonché della FP4 della MotoGP. Non è prevista la trasmissione delle prove libere 3 e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP d’Italia del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche e delle gare delle tre categorie, nonché della FP4 della MotoGP. Non è prevista la trasmissione delle prove libere 3 e dei warm-up che sarà disponibile esclusivamente su Sky Sport.

STREAMING – Il GP d’Italia del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

IL PROGRAMMA TV8

Sabato 29 maggio

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 30 maggio:

ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

Credit: MotoGP. com Press