E’ un Franco Morbidelli soddisfatto quello che ha concluso la sua giornata al Mugello, sede del GP d’Italia 2021. Nel weekend del sesto round del Mondiale di MotoGP, il pilota della Yamaha Petronas ha fermato i cronometri sul tempo di 1’46″331 (terzo) a 0″184 dalla Ducati di Francesco Bagnaia.

Nonostante tutte le difficoltà del caso legate a una M1 non supportata al 100% come quelle ufficiali, Franco ha dimostrato di saperci fare, guidando decisamente bene su un circuito molto impegnativo come quello sulle colline toscane: “E’ un piacere poter girare qui. Questa mattina, nel corso della FP1, ho potuto godermi cosa voglia dire guidare su questa pista. E’ un tracciato unico e molto impegnativo. Si va davvero molto forte e si raggiungono velocità notevolissime“, ha ammesso il centauro nostrano ai microfoni di Sky Sport.

Il pilota del Team Petronas ha anche ammesso di aver provato il sistema bloccante della forcella, che introdotto dalla Ducati è stato ripreso da buona parte delle squadre. A questo proposito, il feeling è positivo: “Buone sensazioni, anche se c’è bisogno un po’ di tempo per adattarsi“, ha precisato Franco.

E poi il “Morbido” si è concesso una piccola confessione: “Ho dimenticato in settimana che ci fosse questo appuntamento in Italia e quindi non ho preparato il caso celebrativo“.

Di seguito il video dell’intervista:

VIDEO FRANCO MORBIDELLI: “CONTENTO DELLE SENSAZIONI SULLA YAMAHA”





Credit: MotoGP.com Press