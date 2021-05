Lo spagnolo Marc Marquez ha concluso al 13° posto la sua prima giornata di prove del GP d’Italia, sesto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato del Mugello, infatti, il centauro spagnolo ha fatto un po’ fatica a trovare la quadra in sella alla Honda, non avendo il giusto feeling con la propria moto.

Marquez, come è noto, non può essere in grande forma, tenuto conto della lontananza dalle corse a causa del suo infortunio al braccio destro. Aspetti che vanno associati anche al fatto che la RC213V non sia così performante e stabile sull’avantreno, impedendo all’iberico di portare all’estremo le sue prestazioni.

Nell’intervista concessa a Sky Sport, Marc ha chiarito alcuni aspetti: “La placca per ora non mi dà fastidio e non si parla di rimuoverla. Ci sarà un chek dopo Barcellona per decidere se sospendere gli antibiotici e capire meglio la condizione della spalla. È più stabile, ma sul dritto ho capito di avere qualche difficoltà. Perdo nei cambi di direzione, in curva è tutto ok. Soprattutto quelle a sinistra in cui il feeling è come prima, meno con quelle a destra. Quando sono al box parliamo solo delle moto, non del braccio, ma da parte mia sono consapevole dei miei limiti“, le considerazioni dello spagnolo.

Sulla metodologia di lavoro in sella alla Honda ha sottolineato: “Uso una moto molto simile al 2019 con qualche evoluzione, poi quando mi sento bene reintroduco qualcosa del 2020, un po’ alla volta, quando il fisico me lo permette. E’ l’unico modo per non perdere la direzione“.

Credit: MotoGP.com Press