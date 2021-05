MotoGP, gara 30 maggio: orario, programma GP Italia 2021, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8

Dopo il sabato dedicato alle qualifiche, è già tempo di pensare a domani, ovvero alla domenica del Gran Premio d’Italia 2021 del Motomondiale. Sul tracciato del Mugello tutto è pronto per la messa in scena del sesto appuntamento della stagione su una delle piste più spettacolari del mondo.

Il programma sarà il consueto. La mattinata sarà dedicata ai warm-up, ovvero agli ultimi 20 minuti a disposizione di team e piloti per assemblare le moto in configurazione da gara, quindi si farà sul serio. Alle ore 11.00 si inizierà con il Gran Premio d’Italia della Moto3, quindi alle ore 12.20 toccherà alla classe mediana, infine alle ore 14.00 il piatto forte della domenica del Mugello: la gara della classe regina.

IN TV – Il Gran Premio d’Italia del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) e da TV8 (121 di Sky e 8 dgt) che garantirà le dirette delle gare delle tre classi, ma non le prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP ITALIA 2021 – MOTOMONDIALE

Domenica 30 maggio

Ore 8.40-9.00 warm-up Moto3

Ore 9.10-9.30 warm-up Moto2

Ore 9.40-10.00 warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3

Ore 12.20 Gara Moto2

Ore 14.00 Gara MotoGP

Repliche gara MotoGP su Sky Sport 1: ore 16.15 e 19.00

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 16.15, 20.00, 23.30

Replica gara Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 19.30

Replica gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 19.00

Credit: MotoGP.com Press