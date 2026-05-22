Marc Marquez si allena e tenta il recupero clamoroso. Lo spagnolo vuole esserci al Mugello

Marc Marquez ci prova. Sul serio. Lo spagnolo vuole essere al via del fine settimana del Gran Premio d’Italia, settima prova del Mondiale di MotoGP 2026 che andrà in scena nel corso del prossimo weekend. Un tentativo che ha quasi dell’incredibile visto quanto successo allo spagnolo, ma che conferma in maniera evidente il carattere del nove volte campione del mondo.

Facciamo il punto della situazione. Dopo la rovinosa caduta durante la Sprint Race del Gran Premio di Francia di Le Mans il portacolori del team Ducati Factory ha subito non una, ma ben due operazioni. Una per sistemare la frattura al quinto metatarso del piede destro, la seconda per sistemare alcune viti nella spalla lesionata nella caduta del Gran Premio di Indonesia dello scorso autunno. Un quadro clinico non indifferente che, tuttavia, non ha scalfito il morale del numero 93.

Come era ovvio e scontato il nativo di Cervera ha dovuto saltare la gara di casa, ovvero il Gran Premio di Catalogna dello scorso weekend e ha puntato il mirino verso il Mugello. Quindi il fine settimana del 29-31 maggio. Un obiettivo ambizioso vista la doppia riabilitazione che sta vivendo. Un traguardo ancor più complicato visto che si tratta di una pista sulla quale si valicano i 350kmh e presente diversi cambi di direzione che sollecitano in maniera notevole spalle e braccia. Marc Marquez non sembra minimamente spaventato da questo scenario e sta provando a forzare i tempi.

Nella giornata di ieri, infatti, ha postato sui suoi social un video nel quale si allena duramente facendo anche pesi. In poche parole lo spagnolo prova il rientro già in Italia. Manca ancora una settimana alle prime prove libere sulla pista toscana e lo spagnolo farà di tutto per esserci. Non sarà facile, certo, ma mai scommettere contro un sette volte campione della classe regina. Marc Marquez cercherà di essere in sella alla sua GP26 per due motivi: il primo, ovvio e chiaro, la sua voglia di correre. Il secondo? La sua decisione nel non mollare la corsa al titolo. Al momento il distacco da Marco Bezzecchi parla di 85 punti. Un altro weekend ai box potrebbero portarlo ad un gap da tripla cifra e, forse, a chiudere in anticipo la sua rincorsa al decimo alloro iridato.