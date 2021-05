Ancora un sabato non semplice per Franco Morbidelli che, chiude al decimo posto le sue qualifiche del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato del Mugello il portacolori del team Yamaha Petronas ha pagato dazio a livello di velocità di punta e potenza nei confronti dei rivali, ma non solo, perchè anche nelle splendide curve sulle colline toscane non ha certo brillato.

il suo crono di riferimento parla di 1:46.084 a 897 millesimi dalla pole position di Fabio Quartararo, in grado di stampare un eccezionale 1:45.187. Ma, quello che maggiormente spaventa “Franky” è quello che potrebbe accadere domani. “Sinceramente sono spaventato in ottica gara – spiega a Speedweek – Purtroppo il gap di velocità si farà sentire, in rettilineo non riesco a competere con gli altri marchi. Per questo motivo ho il timore in vista di domani. Per mia sfortuna corro con una moto di due anni fa, è un problema non di poco conto…”.

Il pilota italo-brasiliano poi parla della querelle tra Marc Marquez e Maverick Vinales avvenuta nella Q1: “Non sta a me giudicare se sia un comportamento antisportivo o meno, ma a quanto pare è lecito. Non è bello da vedere un otto volte campione del mondo comportarsi in questo modo”.

Ultima battuta su come è stato tornare in pista dopo il terribile incidente di Dupasquier: “Non è facile, ma è il nostro lavoro. Dobbiamo farci trovare pronti anche quando accadono cose simili. Abbiamo visto scene che non avremmo mai voluto vedere, spero che possa lottare per la sua vita anche se la notizie non sono bellissime”.

Credit: MotoGP.com Press