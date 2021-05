E’ arrivato un secondo posto per Francesco Bagnaia nelle qualifiche del GP d’Italia, sesto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito del Mugello, il centauro della Ducati si è dovuto inchinare a uno strepitoso Fabio Quartararo che, in sella alla Yamaha Factory, ha fermato i cronometri sul tempo di 1’45″187, infliggendo al pilota italiano della Rossa 0″230 di ritardo.

“Quartararo è l’avversario da battere. Ho fatto fatica a causa del traffico, ma il tempo è arrivato lo stesso. Abbiamo il ritmo per poter pensare alla vittoria“, le parole di “Pecco” ai microfoni di Sky Sport. Una giornata però particolare per quello che è accaduto prima delle qualifiche della MotoGP, ovvero nel corso di quella della Moto3.

Lo svizzero Jason Dupasquier, infatti, è rimasto coinvolto in un brutto incidente e ora versa in condizioni critiche all’ospedale di Firenze. Non a caso Bagnaia ha chiesto ai giornalisti presenti nel paddock novità sulle sue condizioni. “Non era facile tornare in moto, ero un po’ giù per via dell’incidente in Moto3. Spero sia tutto apposto. Dopo sono riuscito a ritrovare la concentrazione, ma non è stato semplice“, le considerazioni del ducatista.

Di seguito il video dell’intervista:

VIDEO INTERVISTA A FRANCESCO BAGNAIA





Credit: MotoGP.com Press