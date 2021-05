E’ stato dello spagnolo Maverick Vinales (Yamaha Factory) il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito del Mugello i piloti hanno iniziato a fare sul serio, testando le moto sia sul passo gara che nel time-attack.

Ebbene, Vinales, montando una coppia di gomme medie, ha ottenuto il tempo di 1’46″593 a precedere di 0″209 la Ducati Pramac del francese Johann Zarco e di 0″359 la Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nel caso dei due ultimi centauri menzionati, le mescole usate sono state una soft sull’anteriore e una medium sul posteriore.

A seguire troviamo il campione del mondo 2020 Joan Mir sull’altra Suzuki, che ha scelto anch’egli l’accoppiata soft/medium a 0″583, Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas 0″591 (coppia di medie) e Francesco “Pecco” Bagnaia a 0″593 (coppie di medie) con la Ducati. Il piemontese non ha cercato in maniera ossessiva il tempo, concentrandosi soprattutto sulla gestione delle gomme.

Nella top-10 si sono classificati poi Michele Pirro (Ducati Pramac) a 0″962, il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo (Yamaha Factory) a 0″973, l’australiano della Ducati ufficiale Jack Miller a 1″123 e il portoghese Miguel Oliveira sulla KTM a 1″123. Tempi che, soprattutto nel caso di Quartararo, vanno presi in considerazione fino a un certo punto per il lavoro che il francese ha portato avanti.

Per quanto riguarda Marc Marquez e Valentino Rossi, lo spagnolo ha ottenuto il 16° tempo a 1″684 immediatamente davanti al “Dottore” (+1″709). Appare chiaro che entrambi non siano al meglio per motivazioni diverse e la FP2 sarà estremamente importante per capire in che modo lavorare per uscire dai bassifondi della graduatoria. A completare il quadro in casa italiana vanno considerati Luca Marini 15° (Ducati Sky VR46 Avintia), Danilo Petrucci 18° (KTM Tech3), Lorenzo Savadori 20° (Aprilia) ed Enea Bastianini 21° (Ducati Avintia Esponsorama).

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA 2021 MOTOGP

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.593 19 20 347.2

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’46.802 18 18 0.209 0.209 356.4

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.952 18 19 0.359 0.150 347.2

4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.176 19 19 0.583 0.224 349.5

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’47.184 18 18 0.591 0.008 343.9

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.186 18 18 0.593 0.002 352.9

7 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing DUCATI 1’47.555 16 16 0.962 0.369 354.0

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.566 6 18 0.973 0.011 348.3

9 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.716 20 20 1.123 0.150 352.9

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.748 10 17 1.155 0.032 352.9

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’47.791 7 14 1.198 0.043 345.0

12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.870 16 18 1.277 0.079 350.6

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’47.992 16 16 1.399 0.122 350.6

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’48.049 7 18 1.456 0.057 351.7

15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’48.128 16 17 1.535 0.079 347.2

16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’48.277 6 19 1.684 0.149 349.5

17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’48.302 15 19 1.709 0.025 347.2

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’48.319 20 20 1.726 0.017 351.7

19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’48.375 6 19 1.782 0.056 350.6

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’48.734 18 18 2.141 0.359 342.8

21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’48.967 19 19 2.374 0.233 348.3

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’48.997 12 18 2.404 0.030 345.0

Credit: MotoGP.com Presse