DIRETTA F1, GP Bahrain LIVE: Leclerc 10° con una pessima Ferrari, netta vittoria di Hamilton

VIDEO: L’INCIDENTE DI ROMAIN GROSJEAN, VIVO PER MIRACOLO. HAAS IN FIAMME

La cronaca della gara: vittoria di Hamilton davanti a Verstappen, Ferrari affondate

L’ordine d’arrivo del GP del Bahrain 2020

Come sta Romain Grosjean dopo il terribile incidente?

18.16 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

10° Charles Leclerc, che regala un punticino alla Ferrari in una giornata da incubo. Solo 13° Sebastian Vettel. Di seguito la classifica finale:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.254 4

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+8.005 3

4 Lando NORRIS McLaren+11.337 3

5 Carlos SAINZ McLaren+11.787 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+11.942 2

7 Daniel RICCIARDO Renault+19.368 3

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+19.680 4

9 Esteban OCON Renault+22.803 3

10 Charles LECLERC Ferrari1 L 3

11 Daniil KVYAT AlphaTauri1 L 3

12 George RUSSELL Williams1 L 3

13 Sebastian VETTEL Ferrari1 L 3

14 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 3

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 4

18 Sergio PEREZ Racing Point–

HAMILTON VINCE!! Doppio podio Red Bull, con Verstappen 2° e Albon 3°. Grande prova di squadra per McLaren, con Norris 4° davanti a Sainz 5°. Super Gasly, 6° con l’AlphaTauri. Sprofonda Bottas, 8°.

56° giro/57 Ferrari che va così a punti con Charles Leclerc, 10°. Albon sale sul terzo gradino del podio con la seconda Red Bull.

55° giro/57 SAFETY CAR IN PISTA! Probabilmente la gara finirà in regime di Safety Car.

55° giro/57 Problema tecnico per Perez!! Va in fumo il motore Mercedes della Racing Point!

54° giro/57 Gasly in crisi di gomme quando mancano quattro giri alla fine. Alle sue spalle la Renault di Ricciardo.

52° giro/57 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+20.917 4

3 Sergio PEREZ Racing Point+35.927 3

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+41.534 3

5 Lando NORRIS McLaren+54.208 3

6 Carlos SAINZ McLaren+62.988 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+66.517 2

8 Daniel RICCIARDO Renault+68.736 3

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+73.242 4

10 Esteban OCON Renault+82.090 3

11 Charles LECLERC Ferrari+92.239 3

12 Daniil KVYAT AlphaTauri1 L 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

14 George RUSSELL Williams1 L 3

15 Sebastian VETTEL Ferrari1 L 3

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3

51° giro/57 Sainz scavalca Gasly con una bella manovra, anche grazie al DRS, balzando in sesta posizione con la McLaren a coronamento di una bellissima rimonta.

51° giro/57 Verstappen mette al sicuro il giro veloce, grazie alla gomma nuova, ma resta lontanissimo in pista dal leader della gara Hamilton.

49° giro/57 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+25.694 4

3 Sergio PEREZ Racing Point+33.027 3

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+38.913 3

5 Lando NORRIS McLaren+53.779 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+59.512 2

7 Carlos SAINZ McLaren+61.409 3

8 Daniel RICCIARDO Renault+66.813 3

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+70.514 4

10 Esteban OCON Renault+77.505 3

11 Charles LECLERC Ferrari+87.900 3

12 Daniil KVYAT AlphaTauri1 L 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

14 George RUSSELL Williams1 L 3

15 Sebastian VETTEL Ferrari1 L 3

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3

48° giro/57 Mercedes decide di non marcare Verstappen. Adesso Hamilton deve gestire il suo treno di gomme hard fino alla bandiera a scacchi.

47° giro/57 Terza sosta per Verstappen! L’olandese monta gomma media e torna in pista sempre in seconda piazza, a 27″ di ritardo da Hamilton.

46° giro/57 Vettel può andare all’attacco su Russell per la 14ma posizione, mentre Leclerc deve recuperare ben 13″ su Ocon per provare ad entrare in zona punti.

45° giro/57 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.192 3

3 Sergio PEREZ Racing Point+30.487 3

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+34.240 3

5 Pierre GASLY AlphaTauri+52.261 3

6 Lando NORRIS McLaren+53.950 2

7 Carlos SAINZ McLaren+61.591 3

8 Daniel RICCIARDO Renault+65.365 3

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+70.059 4

10 Esteban OCON Renault+72.485 3

11 Charles LECLERC Ferrari+86.427 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+93.694 2

13 Daniil KVYAT AlphaTauri1 L 3

14 George RUSSELL Williams1 L 3

15 Sebastian VETTEL Ferrari1 L 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 3

44° giro/57 Doppio sorpasso per le Ferrari: Leclerc supera Giovinazzi ed è 11°, Vettel passa Magnussen e sale 15°. Weekend disastroso per la scuderia di Maranello.

43° giro/57 Leclerc, dopo aver effettuato l’ultima sosta di giornata, si è ritrovato in 12ma piazza alle spalle di Antonio Giovinazzi.

42° giro/57 Hamilton gestisce adesso la sua leadership, conservando un margine di 3″ sulla Red Bull di Verstappen.

41° giro/57 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.244 3

3 Sergio PEREZ Racing Point+28.200 3

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+31.729 3

5 Pierre GASLY AlphaTauri+46.240 2

6 Lando NORRIS McLaren+49.558 3

7 Carlos SAINZ McLaren+59.208 3

8 Charles LECLERC Ferrari+63.435 3

9 Daniel RICCIARDO Renault+65.911 3

10 Esteban OCON Renault+67.502 4

11 Valtteri BOTTAS Mercedes+60.611 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+80.103 2

13 George RUSSELL Williams+87.878 3

14 Sebastian VETTEL Ferrari+91.212 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 3

16 Daniil KVYAT AlphaTauri1 L 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3

18 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

40° giro/57 Si formano due coppie in testa alla gara: Hamilton-Verstappen in lotta per la vittoria, Perez-Albon in lizza per il terzo posto.

39° giro/57 Bella battaglia in casa Renault tra Ocon e Ricciardo, con quest’ultimo che alla fine riesce ad avere la meglio sul francese.

38° giro/57 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.767 3

3 Lando NORRIS McLaren+22.424 2

4 Carlos SAINZ McLaren+25.862 3

5 Sergio PEREZ Racing Point+26.008 2

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+29.026 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+39.783 2

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+40.537 3

9 Daniel RICCIARDO Renault+48.605 2

10 Charles LECLERC Ferrari+60.601 3

11 Esteban OCON Renault+61.072 3

12 George RUSSELL Williams+64.819 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+67.217 2

14 Sebastian VETTEL Ferrari+70.587 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+74.323 2

16 Nicholas LATIFI Williams+75.432 2

17 Daniil KVYAT AlphaTauri+81.169 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+85.571 3

37° giro/57 Perez effettua la seconda sosta montando gomma bianca. Il messicano torna in pista al 5° posto, dietro alle McLaren di Norris e Sainz.

36° giro/57 Mercedes risponde prontamente, copia la strategia Red Bull e monta gomma hard nuova a Hamilton. Vittoria ormai in cassaforte per il britannico.

35° giro/57 Doppio pit-stop a sorpresa in casa Red Bull! Mossa a sorpresa soprattutto con Verstappen, che ha perso almeno 3″ in più a causa di una sosta molto lenta.

34° giro/57 Hamilton deve fermarsi, mentre Verstappen deciderà presumibilmente di arrivare fino in fondo con il suo set di pneumatici hard.

33° giro/57 Situazione cristallizzata al momento tra Hamilton e Verstappen, divisi da 5″, mentre Perez si trova in terza piazza a 22″ di ritardo dalla vetta.

32° giro/57 Bottas in zona DRS su Leclerc per entrare in zona punti. Gara davvero disastrosa per il finlandese della Mercedes, dopo la foratura rimediata in occasione della seconda ripartenza.

31° giro/57 Verstappen resiste a 5″ di ritardo da Hamilton, quando manca ormai meno di metà gara.

30° giro/57 Ordine di scuderia in casa Renault, con Ocon che lascia passare Ricciardo in settima piazza per provare ad andare a prendere le McLaren.

29° giro/57 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.951 2

3 Sergio PEREZ Racing Point+21.348 2

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+24.893 2

5 Lando NORRIS McLaren+38.111 2

6 Carlos SAINZ McLaren+42.386 2

7 Esteban OCON Renault+46.244 2

8 Daniel RICCIARDO Renault+47.126 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+54.537 2

10 Charles LECLERC Ferrari+56.914 2

11 Valtteri BOTTAS Mercedes+60.428 3

12 George RUSSELL Williams+66.935 2

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+67.895 2

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+69.352 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+70.350 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+71.244 2

17 Sebastian VETTEL Ferrari+73.921 2

18 Nicholas LATIFI Williams+90.623 3

28° giro/57 Bottas prova a ricostruire la sua gara, superando Russell e Magnussen per un’undicesima piazza provvisoria.

27° giro/57 Gasly e Bottas ai box. Il francese torna in pista 9°, mentre il finnico della Mercedes è addirittura 13° alle spalle di Russell.

26° giro/57 Gran passo di Verstappen in questa fase! L’olandese resta a 4″ dal leader Hamilton, ma ricordiamo che il britannico dovrà necessariamente effettuare un altro pit-stop.

25° giro/57 Leclerc si ferma, monta gomma hard e torna in pista appena davanti a Russell in 12ma piazza. Zona punti distante 13″.

24° giro/57 Di seguito la classifica aggiornata:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.909 2

3 Pierre GASLY AlphaTauri+17.359 2

4 Sergio PEREZ Racing Point+19.843 1

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+20.324 2

6 Charles LECLERC Ferrari+26.339 1

7 Valtteri BOTTAS Mercedes+28.428 2

8 Lando NORRIS McLaren+29.478 2

9 Esteban OCON Renault+32.878 2

10 Daniel RICCIARDO Renault+34.172 2

11 Carlos SAINZ McLaren+36.334 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+43.837 2

13 George RUSSELL Williams+50.539 2

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+51.605 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+52.786 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+56.950 2

17 Sebastian VETTEL Ferrari+59.891 2

18 Nicholas LATIFI Williams+61.770 2

23° giro/57 Sainz completa un primo stint incredibile su gomma soft per passare alla gomma media. Gasly e Leclerc sono gli unici che devono ancora effettuare la prima sosta.

22° giro/57 Verstappen e Perez sono passati alla gomma dura, perciò potrebbero anche pensare di andare fino in fondo. Hamilton invece è costretto ad effettuare almeno un altro pit-stop.

21° giro/57 Leclerc occupa in questo momento la sesta piazza, ma il monegasco deve ancora fermarsi ai box. Prima sosta anche per Verstappen e Perez.

20° giro/57 Pit-stop Hamilton, che passa alla gomma media. Verstappen e Perez proseguono in pista.

19° giro/57 Hamilton allunga, portandosi a 4″6 di vantaggio su Verstappen. Le Renault, grazie alla gomma nuova, si sbarazzano agevolmente di Vettel.

18° giro/57 Pit-stop anche per Ocon, Kvyat (che ha scontato 10″ di penalità per il contatto con Stroll) e Raikkonen.

18° giro/57 Ricciardo anticipa i tempi e va ai box montando gomma dura. L’australiano della Renault torna in pista in ultima posizione, a 4″ da Vettel.

17° giro/57 Hamilton guadagna progressivamente su Verstappen e porta a 3″3 il suo vantaggio nei confronti dell’olandese. Gran gara di Perez, 3° sulla Racing Point.

16° giro/57 È un testacoda la causa del grande passo indietro in classifica di Sebastian Vettel. Il tedesco si trova adesso in fondo al gruppo, con 2″ di ritardo dalla Haas di Magnussen.

15° giro/57 Problemi per Sebastian Vettel, sprofondato improvvisamente in ultima posizione con un giro lentissimo. Non è escluso un possibile contatto con Bottas.

14° giro/57 Leclerc sotto attacco anche da parte di Kvyat, mentre Bottas supera Latifi e sale 14°.

13° giro/57 Ferrari in grandissima difficoltà: Leclerc viene superato anche da Ricciardo e Gasly, retrocedendo in decima piazza.

12° giro/57 Bottas in scia a Vettel per provare a risalire il gruppo, mentre Sainz affonda l’attacco su Leclerc e sale in settima piazza.

11° giro/57 Leclerc, per attaccare Ocon, ha spiattellato le gomme ed è ora in difficoltà sul passo rispetto ai suoi rivali diretti. Verstappen nel frattempo non fa scappare via Hamilton.

10° giro/57 Di seguito la classifica aggiornata:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.133 1

3 Sergio PEREZ Racing Point+2.904 1

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+3.973 1

5 Lando NORRIS McLaren+5.152 1

6 Esteban OCON Renault+5.737 1

7 Charles LECLERC Ferrari+6.491 1

8 Carlos SAINZ McLaren+7.062 1

9 Daniel RICCIARDO Renault+7.750 1

10 Pierre GASLY AlphaTauri+8.295 1

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+9.020 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+10.310 1

13 George RUSSELL Williams+10.895 1

14 Nicholas LATIFI Williams+11.609 1

15 Sebastian VETTEL Ferrari+12.390 1

16 Valtteri BOTTAS Mercedes+12.628 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+12.902 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+13.492 2

9° giro/57 Hamilton gestisce bene la ripartenza e allunga su Verstappen. Attacco di Leclerc su Ocon, ma il francese si difende bene e resta 6°.

8° giro/57 La Safety Car rientra ai box in questo giro: si riparte!!

8°giro/57 Bottas è stato richiamato ai box in precedenza per una foratura. Gara in salita adesso per il finlandese, che proverà ad arrivare fino in fondo con questo set di gomme hard.

7° giro/57 Vettel si lamenta via radio con la squadra per l’attacco molto deciso di Leclerc in curva 1. Il monegasco si trova adesso in settima piazza con gomma media, a parità di mescola con i primi 6 classificati.

6° giro/57 Di seguito la classifica aggiornata:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.681 1

3 Sergio PEREZ Racing Point+1.625 1

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+3.743 1

5 Lando NORRIS McLaren+4.940 1

6 Esteban OCON Renault+6.653 1

7 Charles LECLERC Ferrari+7.576 1

8 Daniel RICCIARDO Renault+8.428 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+9.537 1

10 Carlos SAINZ McLaren+12.339 1

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+15.822 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+17.744 1

13 Nicholas LATIFI Williams+19.545 1

14 George RUSSELL Williams+20.462 1

15 Sebastian VETTEL Ferrari+21.437 1

16 Valtteri BOTTAS Mercedes+22.990 2

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+27.013 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+28.283 2

19 Lance STROLL Racing Point– 1

5° giro/57 Pit-stop a sorpresa per Valtteri Bottas! Il finlandese monta gomma dura e torna in pista praticamente in fondo al gruppo, in 16ma piazza.

Safety Car in pista per un nuovo incidente! Questa volta è Stroll il protagonista, con la sua Racing Point che si è ribaltata dopo un contatto con Kvyat. Nessuna conseguenza per il canadese.

PARTITI!!!! Hamilton tiene la prima piazza davanti a Verstappen, Perez e Bottas. Gran partenza di Leclerc, 8°!!!

16.38 Si ripartirà con Hamilton in pole davanti a Verstappen, Perez, Bottas, Albon, Ricciardo, Norris, Ocon, Gasly, Vettel, Stroll, Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Kvyat, Raikkonen, Magnussen, Russell e Latifi.

16.37 Entrambe le Ferrari hanno sfruttato la bandiera rossa per cambiare gomme: Vettel (scatterà 10°) con la hard, Leclerc (13°) con la media.

16.35 Semaforo verde in fondo alla pit-lane. I piloti, alle spalle della Safety Car, si andranno a schierare nuovamente in griglia per la seconda partenza di giornata.

16.33 A breve verrà resa nota la classifica ufficiale per la ripartenza. Gli steward hanno analizzato le immagini modificando la graduatoria rispetto al live timing.

16.30 Tra cinque minuti si aprirà la pit-lane ed i piloti dovranno rischierarsi in griglia nelle posizioni corrette.

16.26 Aggiornamento dalla direzione gara: si riparte alle 16.35!!

16.24 Alan Van Der Merwe, pilota della Medical Car, ha commentato l’incidente di Grosjean: “Non ho mai visto così tanto fuoco ed un impatto del genere. Romain ha iniziato a scendere dalla macchina da solo, il che è piuttosto sorprendente dopo un impatto del genere. Tutti i sistemi che abbiamo sviluppato, l’Halo, le barriere, le cinture di sicurezza – tutto ha funzionato come dovrebbe“.

16.20 Viene meno a questo punto la regola del pit-stop obbligatorio. Ogni pilota potrà cambiare gomma in regime di bandiera rossa.

16.10 Ricordiamo che il tempo di gara è stato interrotto, ma la durata dell’evento non può oltrepassare quota 4 ore. In ogni caso, dunque, il GP del Bahrain non potrà finire dopo le ore 19.10 italiane.

16.07 Il Race Director Michael Masi potrà decidere se ripartire dietro alla Safety Car oppure con un nuovo start in griglia. Al Mugello aveva però sempre optato per le ripartenze da fermo, dopo le bandiere rosse.

16.05 Grosjean trasportato in elicottero all’ospedale militare di Manama. Condizioni comunque stabili, al momento.

16.02 Si profila una pausa molto lunga per ricostruire le barriere nel luogo dell’incidente. Ricordiamo che in Bahrain si gareggia in notturna, perciò non ci sono problemi di orario legati alla visibilità.

15.55 Di seguito la classifica al momento della bandiera rossa. La nuova partenza si disputerà con questa griglia:

1 44 L. Hamilton (M) Mercedes + 0″000 1/57

2 33 M. Verstappen (M) Red Bull + 0″000 + 0″0

3 11 S. Perez (M) Racing Point + 0″000 + 0″0

4 23 A. Albon (M) Red Bull + 0″000 + 0″0

5 3 D. Ricciardov Renault + 0″000 + 0″0

6 77 V. Bottas (M) Mercedes + 0″000 + 0″0

7 10 P. Gasly (M) AlphaTauri + 0″000 + 0″0

8 31 E. Ocon (M) Renault + 0″000 + 0″0

9 4 L. Norris (M) McLaren + 0″000 + 0″0

10 16 C. Leclerc (D) Ferrari + 0″000 + 0″0

11 99 A. Giovinazzi (M) Alfa Romeo + 0″000 + 0″0

12 18 L. Stroll (M) Racing Point + 0″000 + 0″0

13 55 C. Sainz (B) McLaren + 0″000 + 0″0

14 20 K. Magnussen (M) Haas + 0″000 + 0″0

15 5 S. Vettel (M) Ferrari + 0″000 + 0″0

16 6 N. Latifi (D) Williams + 0″000 + 0″0

17 7 K. Raikkonen (M) Alfa Romeo + 0″000 + 0″0

18 63 G. Russell (M) Williams + 0″000 + 0″0

19 26 D. Kvyat (M) AlphaTauri + 0″000 + 0″0

15.51 Si alza in volo l’elicottero che sta per trasportare Romain Grosjean in ospedale per ulteriori accertamenti.

15.48 Arrivano le prime dichiarazioni di Guenther Steiner, team principal della Haas: “Romain sta bene, non voglio fare commenti medici ma aveva leggere ustioni su mani e caviglie. Ovviamente è scosso… Voglio ringraziare le squadre di soccorso che sono molto veloci. I marshall e le persone della FIA hanno fatto un ottimo lavoro, è stato spaventoso“.

15.45 Adesso, secondo Sky Sport, si parla di sospette fratture alle costole per Grosjean. Il francese verrà trasportato chiaramente in ospedale.

15.42 Ecco le immagini di Grosjean sulla barella, dopo essere uscito sulle proprie gambe dalla monoposto in fiamme.

La Haas fa sapere che Romain Grosjean ha delle piccole bruciature alle mani e alle caviglie, ma per il resto è ok.

UPDATE: Romain has some minor burns on his hands and ankles but otherwise he is ok. He is with the doctors just now.#HaasF1 #BahrainGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

Nuovo aggiornamento dalla direzione gara: bisognerà aspettare almeno 45 minuti per la seconda partenza.

Barriere completamente distrutte. Commissari al lavoro per ricostruire il guard-rail in uscita da curva 3.

Immagini davvero impressionanti. La Haas si è spezzata in due distruggendo le barriere, per poi andare subito a fuoco. Grosjean si è salvato miracolosamente…

Allo start Hamilton aveva tenuto la prima posizione davanti a Verstappen, Perez, Albon e Ricciardo, mentre Bottas è partito male scivolando in sesta piazza. 10° Leclerc, solo 15° Vettel.

Gara chiaramente interrotta con la bandiera rossa nel corso del primo giro. Grosjean zoppica, ma per fortuna non è nulla di grave.

La Haas di Grosjean è andata a sbattere violentemente contro le barriere dopo un contatto. Per fortuna il pilota francese è uscito dalla macchina senza conseguenze…

PARTITI!!!! INCIDENTE TERRIBILE ALLO START!!!

15.09 In corso di svolgimento il giro di formazione a Sakhir. Svelata finalmente la scelta delle gomme: partono tutti con gomma media ad eccezione di Leclerc, Grosjean, Latifi (su hard) e Sainz (su soft).

15.08 Si corre sulla distanza di 57 giri. La partenza sarà però cruciale soprattutto nella lotta tra Hamilton, Bottas e Verstappen in ottica vittoria.

15.06 Countdown ormai agli sgoccioli, tra poco il giro di ricognizione e a seguire la partenza del Gran Premio!

15.03 Oltre alle Ferrari, fari puntati anche sulla possibile rimonta furiosa della Racing Point di Lance Stroll (13°) e della McLaren di Carlos Sainz (15°). Queste due vetture potrebbero contare su un passo davvero molto competitivo sulla lunga distanza.

15.01 I primi dieci scatteranno con gomma gialla (mescola media), mentre tutti gli altri avranno libertà di scelta. Vedremo se Ferrari proverà a differenziare la strategia con i due piloti: Vettel è 11°, Leclerc parte 12°.

14.59 Si profila una gara in cui sarà la gestione delle gomme a fare la differenza. La strategia più gettonata sarà presumibilmente quella a due soste, ma non è esclusa l’opzione di una sola sosta (media e hard). Queste, secondo Pirelli, sono le strategie più veloci:

14.56 Grande battaglia per il terzo posto nel campionato costruttori. Ecco la classifica aggiornata:

1 MERCEDES 504

2 RED BULL RACING HONDA 240

3 RACING POINT BWT MERCEDES 154

4 MCLAREN RENAULT 149

5 RENAULT 136

6 FERRARI 130

7 ALPHATAURI HONDA 89

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 8

9 HAAS FERRARI 3

10 WILLIAMS MERCEDES 0

14.53 Di seguito la classifica del Mondiale piloti 2020, a tre gare dal termine della stagione:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 307

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 197

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 170

4 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 100

5 Charles Leclerc MON FERRARI 97

6 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 96

7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 75

8 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 74

9 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 70

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 63

11 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 59

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 40

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 33

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 26

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

18 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

19 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

14.50 Ricordiamo la composizione della griglia di partenza odierna:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.264

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:27.553

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:27.678

4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:28.274

5 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:28.322

6 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:28.417

7 31 Esteban Ocon RENAULT 1:28.419

8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:28.448

9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:28.542

10 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:28.618

11 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:29.149

12 16 Charles Leclerc FERRARI 1:29.165

13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:29.557

14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:31.218

15 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT

16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:29.491

17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:29.810

18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.111

19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:30.138

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:30.182

14.47 In 6 occasioni (42,9%) il vincitore è partito dalla pole position, mentre sono 10 (71,4%) le volte in cui il primo classificato al traguardo è scattato dalla prima fila in griglia. I piloti peggio qualificati ad aver vinto sono Fernando Alonso e Jenson Button, i quali si sono imposti scattando dal 4° posto rispettivamente nel 2006 e nel 2009. Questo significa che nessuno partito più indietro della seconda fila è mai stato capace di primeggiare in Bahrain.

14.44 Sul fronte dei podi, Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen condividono il primato di 8 ingressi nelle prime tre posizioni in Bahrain. Sebastian Vettel invece avrà anche vinto quattro volte, ma vanta “solamente” cinque piazzamenti complessivi nella top-three.

14.41 Non esistono affermazioni di piloti italiani in Bahrain. Va comunque sottolineato come Jarno Trulli sia salito due volte sul podio. L’abruzzese si è infatti classificato secondo nel 2005 e terzo nel 2009.

14.39 Sul fronte delle squadre, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, che ha raccolto 6 affermazioni. La Rossa ha primeggiato due volte con Felipe Massa (2007, 2008) e Sebastian Vettel (2017, 2018), più una con Michael Schumacher (2004) e Fernando Alonso (2010).

14.36 Il pilota più vincente in assoluto a Sakhir è Sebastian Vettel, il quale è stato capace di imporsi ben 4 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 2012, 2013, 2017 e 2018. Oltre al teutonico, vi è solamente un altro uomo in attività riuscito ad arpionare successi in Bahrain. Si tratta di Lewis Hamilton, capace di trionfare nel 2014, 2015 e 2019.

14.33 Si tratta della sedicesima edizione del GP in Bahrain, che si disputerà per il settimo anno consecutivo in notturna grazie all’illuminazione artificiale del circuito di Sakhir.

14.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del Gran Premio del Bahrain 2020, valido come quindicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Bahrain 2020, valevole come quindicesimo e terzultimo round del Campionato Mondiale di Formula Uno 2020. Si gareggia in notturna, sotto i riflettori del Bahrain International Circuit, per il primo dei due appuntamenti consecutivi previsti (il secondo si svolgerà sul lay-out “endurance”) a Sakhir, nei pressi di Manama. Lewis Hamilton parte in pole position davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas ed è il grande favorito per quello che sarebbe il successo n.95 della carriera in Formula 1.

Mercedes occupa quest’oggi tutta la prima fila per l’undicesima volta in stagione, tuttavia la Red Bull di Max Verstappen può rappresentare una minaccia importante in ottica vittoria di tappa. L’olandese ha messo in evidenza un passo gara estremamente solido durante la FP2 di venerdì pomeriggio, anche se per lui sarà fondamentale passare almeno una delle due Frecce Nere nel corso del primo giro. Red Bull che occupa tutta la seconda fila grazie al buon quarto posto in qualifica di Alexander Albon, chiamato ad una prestazione importante anche oggi per provare a strappare la riconferma in vista del prossimo anno. Si profila invece una gara di rimonta molto complicata in casa Ferrari, relegata in sesta fila con Sebastian Vettel 11° e Charles Leclerc 12°. Le Rosse hanno fatto fatica per tutto il weekend, anche sul passo, perciò non sarà assolutamente semplice guadagnare terreno in classifica costruttori sulle rivali Racing Point, McLaren e Renault nella lotta per il terzo posto alle spalle di Mercedes e Red Bull.

Appuntamento fissato oggi alle ore 15.10 italiane con la partenza del Gran Premio del Bahrain 2020, terzultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della quindicesima gara dell’anno: buon divertimento!

