F1, Charles Leclerc e Carlos Sainz: vibrante corpo a corpo, anticipo di 2021 per la Ferrari

Il Gran Premio del Bahrain disputato oggi, terzultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020 ha regalato emozioni davvero da cuori forti. Nel breve volgere di due partenze, infatti, abbiamo assistito al terrificante incidente di Romain Grosjean ed a Lance Stroll finito a gambe all’aria. In poche parole, si sono rischiati davvero momenti drammatici sulla pista di Sakhir. Da quel momento in avanti, invece, la gara è scivolata via quasi senza il minimo scossone. Lewis Hamilton era davanti e ha chiuso comodamente la sua ennesima vittoria della stagione.

Alle sue spalle è successo pochino, a parte la rottura del motore di Sergio Perez che ha costretto il messicano a rinunciare al secondo (meritatissimo) podio consecutivo dopo il Gran Premio di Turchia. La corsa, tuttavia, ha messo anche in mostra un bel duello tra Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sia ben chiaro, non stavano certo lottando per vittoria o podio, anzi, ma quel corpo a corpo, vinto dallo spagnolo che, in quel momento, aveva anche gomme più prestazionali del rivale (soft contro medie) potrebbe essere stato un succoso antipasto di quel che vedremo, si spera per posizioni più alte, nel campionato 2021.

Loading...

Loading...

Dopotutto Carlos Sainz sarà proprio il nuovo compagno di team di Charles Leclerc. Due piloti giovani, di talento e, soprattutto, ambiziosi. Il portacolori della McLaren oggi quando ha infilato il monegasco nella staccata di curva 1 stava sicuramente pensando al presente, ma anche al futuro. Un modo nemmeno troppo velato di mettere in chiaro le cose. Nessun timore reverenziale, nessuna prima o seconda guida. Il prossimo anno il leader della scuderia di Maranello si deciderà in pista, ed il nativo di Madrid ha subito voluto ribadire il concetto.

Charles Leclerc è avvertito: dal prossimo anno non avrà vita facile in casa. Lo status di prima guida sarà tutto da sudare. Se quest’anno se l’è dovuta vedere con un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel, da marzo toccherà allo spagnolo, un altro pilota tutt’altro che morbido. Oggi in curva 1 a Sakhir glielo ha voluto dimostrare, come già accaduto nel corso di questa annata. Il duello è già lanciato. Vedremo se quando entrambi avranno la tuta rossa si affronteranno con meno vigore, ma di sicuro la speranza è che questi corpo a corpo avvengano per puntare alla vittoria, e non per una posizione nella pancia del gruppo.

