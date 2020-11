F1, Lando Norris: “Giornata importante per la McLaren, anche se non avevamo un passo straordinario”

Lando Norris ha molti motivi per festeggiare il quarto posto di oggi nel Gran Premio del Bahrain 2020 di F1. Il pilota inglese, infatti, ha gestito al meglio una gara non semplice sotto diversi punti di vista, iniziando da una posizione in griglia di partenza non eccezionale. Ad ogni modo il risultato è stato davvero ottimo, anche se l’attenzione di tutti si è concentrata sul terribile incidente di Romain Grosjean in partenza.

“In primo luogo sono felice di sapere che stia bene – sottolinea a F1.com -. La cosa importante di questa giornata sono le sue condizioni. L’incidente è stato davvero spaventoso, con una fiammata che ha lasciato tutti a bocca aperta. Vedere quelle immagini e rimettersi alla guida non è mai semplice, ma è il nostro lavoro, ed è quello che dobbiamo fare”.

A livello generale oggi si è trattata di una giornata davvero positiva per la McLaren: “Siamo andati bene sia io sia Carlos che ha chiuso subito alle mie spalle. Non avevamo il passo migliore della stagione, ma abbiamo ottenuto un risultato davvero eccellente mettendo a segno punti importanti per il campionato”.

Foto: Lapresse