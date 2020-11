F1, come sta Romain Grosjean dopo l’incidente? Ustioni per il francese, un miracolo lo ha salvato

Come sta Romain Grosjean? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti gli appassionati F1 e non solo, dopo che il pilota francese è purtroppo incappato in un bruttissimo incidente durante il primo giro del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale di Formula Uno. Il transalpino ha perso il controllo della sua Haas, è andato a sbattere contro le barriere, ha sfondato il guard-rail e la sua monoposto si è letteralmente spezzata in due, andando completamente in fiamme. Una palla di fuoco ha avvolto la macchina e si è temuto per la vita di Romain Grosjean per alcuni momenti, poi fortunatamente il pilota è stato inquadrato cosciente sulla vettura medica.

A diffondere le prime notizie sulle condizioni di salute di Romain Grosjean è stata la sua scuderia. I portavoce della Haas hanno comunicato che il francese ha delle ustioni (di grado non meglio precisato) alle mani e alle caviglie (durante l’incidente ha perso una scarpa). Si segnalano anche delle presunte fratture alle costole. Le sue condizioni sono comunque stabili e non è in pericolo di vita. Per tutti gli accertamenti del caso, per una prima tac e per una risonanza è stato trasportato in elicottero presso l’ospedale militare di Manama. Un miracolo ha salvato il 34enne, fortunamente è vivo e possiamo tirare un sospiro di sollievo.

Foto: Lapresse