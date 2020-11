F1, Carlos Sainz: “Grandissima gara! La chiave è stata quella di far durare a lungo le soft”

Carlos Sainz ha chiuso in quinta posizione il Gran Premio del Bahrain 2020, al termine di una rimonta straordinaria che lo ha visto recuperare ben dieci posizioni dalla sua 15ma piazza in griglia. Lo spagnolo della McLaren, costretto a scattare dall’ottava fila per un problema tecnico rimediato ieri in Q2, ha messo in mostra un ritmo strepitoso nel primo stint con gomma soft, che gli ha consentito di entrare ben presto in zona punti. Nel finale il futuro ferrarista ha avuto la meglio sulle due Renault e sull’AlphaTauri di Gasly, acciuffando addirittura il quinto posto grazie al ritiro nelle battute conclusive di Sergio Perez. Sainz, grazie ai 10 punti odierni, si trova in ottava piazza nel Mondiale a -17 dal quarto posto di Daniel Ricciardo.

“È stata una grandissima gara – dichiara il 26enne iberico al parco chiuso (Fonte: Marca) -. Sono due domeniche consecutive in cui ci complichiamo la vita, due rimonte nella top 5 e siamo felicissimi perché oggi era molto difficile partire con quelle gomme morbide e farle durare più a lungo rispetto alle medie che montavano gli altri. È stata una sorpresa per me, ma quella è stata la chiave della gara, perché sono riuscito ad entrare nei primi 7 e ad avvicinarmi a Lando, anche se alla fine un altro lento pit stop non mi ha permesso di attaccarlo. Comunque sono soddisfatto perché non è facile partire 15°“.

Foto: Lapresse