F1, Valtteri Bottas: “Sono felice che Romain Grosjean stia bene”

Valtteri Bottas esprime la propria opinione al termine del Gran Premio del Bahrain, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Il finnico ha completato all’ottavo posto l’evento arabo al termine di una difficile prova.

Dopo aver modificato la strategia nei primi passaggi, in seguito ad una foratura, il finlandese non è riuscito a recuperare ed a superare delle monoposto sulla più lente delle Mercedes. Nella sua dichiarazione il compagno di squadra del britannico Lewis Hamilton ha mostrato il suo sollievo in merito alla condizione del francese Romain Grosjean, protagonista di un terribile incidente nel primo giro all’uscita di curva tre.

Bottas, ai microfoni della massima formula, ha dichiarato: “Sono felice che Romain stia bene. Per quanto riguarda la mia corsa, dalla seconda ripartenza ho avuto problemi. Una foratura mi ha costretto a risalire il gruppo. Il passo era buono, ma poteva andare meglio. Spero di essere più fortunato settimana prossima”.

Foto: LaPresse