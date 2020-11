F1, Lewis Hamilton: “Vittoria non semplice, le Red Bull erano veloci! L’incidente di Grosjean? Terrificante”

Lewis Hamilton non si ferma mai, e vince anche il Gran Premio del Bahrain, terzultima prova del Mondiale di F1 2020, raggiungendo quota 95 in carriera e andando a ritoccare nuovamente il libro dei record. L’inglese ha, come sempre, gestito nel migliore dei modi la sua prova. Perfetto in partenza, e nelle ripartenze dopo le Safety Car, il campione del mondo ha poi condotto la sua W11 in maniera impeccabile anche a livello di gomme, conducendo in porto l’ennesimo successo della sua straordinaria carriera.

Le sue parole al termine della gara, nel corso delle interviste di rito appena uscito dalla sua vettura, confermano come la questione sicurezza sia centrale nella F1: “L’immagine dell’incidente di Romain Grosjean è stata scioccante. Il punto è che quando saliamo in macchina, tutti noi sappiamo che corriamo dei rischi. Si tratta di una parte del gioco. Quanto successo oggi al via è stato terrificante. Sono grato che l’Halo abbia funzionato, perché la sua macchina è stata letteralmente tagliata a metà. Questo è uno sport pericoloso, anche per questo siamo in pochi a spingere fino al limite. La FIA a livello di sicurezza ha fatto un lavoro fantastico”.

Due partenze, Safety Car, è successo di tutto oggi a Sakhir: “A livello fisico è stata una gara impegnativa, dato che ci sono diverse curve da alta velocità. A livello mentale, poi, non è stato semplice. Dopo il lungo stop, le ripartenze, non è facile trovare di nuovo la giusta concentrazione. Le Red Bull erano veloci oggi, per cui ho spinto dall’inizio alla fine al massimo, provando per quanto possibile a gestire macchina e gara”.

