F1, Sergio Perez: “Un podio in più o in meno non fa la differenza in una giornata del genere”

Sergio Perez commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesima prova del Mondiale di F1. Il messicano aveva in pugno il terzo posto fino a pochi chilometri della conclusione.

L’alfiere della Racing Point ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso degli ultimi passaggi in seguito alla rottura del motore. Ricordiamo infatti che il compagno di box di Lance Stroll era saldamente terzo dopo una prova perfetta. Al termine della corsa il pilota ha espresso un proprio parere su quanto accaduto nei primi giri al francese Romain Grosjean, vittima di un terribile incidente nel corso del primo passaggio nel raccordo che conduce a curva 4.

Loading...

Loading...

Perez ha affermato ai microfoni della massima formula: “La cosa più importante di oggi è che Romain stia bene. Un podio in più o in meno non fa la differenza in una giornata del genere. È stato uno shock quanto accaduto. Siamo dei piloti di F1 e quando torni in pista devi essere in grado di resettare tutto. Quando abbiamo saputo che Romain stava meglio è stato più facile. Oggi abbiamo completato un week-end quasi perfetto. Potevamo arrivare terzi, ma è andata cosi”.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse