VIDEO Romain Grosjean esce dalle fiamme! Il pilota avvolto dal fuoco dopo il terribile incidente, è vivo per miracolo

Romain Grosjean è vivo per miracolo dopo il terribile incidente di oggi pomeriggio. Il francese è andato a sbattere contro le barriere durante il primo giro del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito del Sakhir. La sua Haas ha sfondato il guard-rail e si è letteralmente spezzata in due parti, andando a fuoco. Le fiamme hanno avvolto completamente la monoposto e hanno fatto temere il peggio, ma fortunatamente il pilota è riuscito a uscire illeso da questo terribile impatto. Di seguito il VIDEO di Romain Grosjean mentre esce dalle fiamme dopo il terribile incidente.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020