F1, qualifiche GP Bahrain 2020: Lewis Hamilton conquista la pole n.98 davanti a Bottas e Verstappen. Ferrari out in Q2

Lewis Hamilton si aggiudica la pole position del Gran Premio del Bahrain 2020, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha portato a casa la 98ma partenza al palo della carriera, la decima del 2020, rifilando quasi tre decimi al compagno di squadra finlandese Valtteri Bottas e quattro alla Red Bull di un ottimo Max Verstappen. Disastro Ferrari, che esce di scena in Q2 con entrambi i piloti anche a causa della scelta della gomma media in ottica gara.

In Q1 montano tutti gomma soft nel primo run tranne Stroll (che prova la media), con Mercedes che mette subito le cose in chiaro piazzando l’uno-due con Hamilton in 1’28″343 davanti a Bottas per quattro decimi, mentre Verstappen è 3° a mezzo secondo dalla vetta. Nel secondo run Ferrari strappa la qualificazione con Leclerc 9° e Vettel 10° grazie ad un nuovo set di soft nuove, mentre Stroll e Albon si inseriscono tra i due Mercedes. Super Russell, 14° con la Williams. Eliminate le due Alfa Romeo (Giovinazzi 16°, Raikkonen 17°), le due Haas (Magnussen 18°, Grosjean 19°) e la Williams di Latifi.

Loading...

Loading...

In Q2 AlphaTauri è l’unico team ad optare per la soft nel primo tentativo, con Russell che rimane ai box in attesa di effettuare un unico time-attack. La sessione viene interrotta per bandiera rossa a 9′ dal termine, quando nessuno è ancora riuscito a completare un giro cronometrato valido, per un problema tecnico sulla McLaren di Sainz. Lo spagnolo è quindi il primo eliminato, in 15ma piazza. Alla ripartenza Hamilton vola e stampa il miglior tempo con la media in 1’27″586 rifilando quattro decimi a Verstappen e Bottas. Ferrari effettua l’unico tentativo a disposizione con gomma gialla in ottica gara, ma entrambi i piloti restano fuori dalla top10 per un decimo e mezzo. Eliminati Vettel, Leclerc, Stroll (Racing Point) e Russell (Williams), oltre a Sainz.

In Q3 si accende la battaglia per la pole position: Hamilton è il più veloce nel primo tentativo in 1’27″6 con un decimo e mezzo di margine su Verstappen e due decimi e mezzo su Bottas. 4° Perez con un buon 1’28″4, Albon fatica ed è 7° a 1″ dal compagno di squadra della Red Bull. Nel secondo run Hamilton fa segnare tutti i settori record e demolisce il record della pista in 1’27″264, portando a casa la pole davanti a Bottas (a 289 millesimi) e Verstappen (a 414). Buon guizzo finale di Albon, che si mette in seconda fila a 6 decimi dal teammate. Completano la top10 Perez (Racing Point), Ricciardo, Ocon (Renault), Gasly (AlphaTauri), Norris (McLaren) e Kvyat (AlphaTauri).

RISULTATI QUALIFICHE GP BAHRAIN 2020 F1

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.264 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.289 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.414 6

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.010 7

5 Sergio PEREZ Racing Point+1.058 7

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.153 6

7 Esteban OCON Renault+1.155 5

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.184 5

9 Lando NORRIS McLaren+1.278 7

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.354 6

11 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

12 Charles LECLERC Ferrari- – 4

13 Lance STROLL Racing Point- – 4

14 George RUSSELL Williams- – 4

15 Carlos SAINZ McLaren- – 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse