F1, Antonio Giovinazzi: “Gara sfortunata, le nostre decisioni non sono state ripagate”

Antonio Giovinazzi conclude senza troppa voglia di sorridere il suo Gran Premio del Bahrain 2020 di F1. Il pilota italiano della Alfa Romeo, infatti, ha chiuso ben lontano dalla zona punti, con una monoposto che, con la Power Unit Ferrari, fa davvero fatica quando c’è da spingere sui rettilinei. Il pugliese, nella sua analisi post-gara al sito ufficiale della scuderia, vuole però partire da un altro punto di vista.

“In primo luogo sono stato davvero sollevato di vedere Romain Grosjean allontanarsi dal luogo di quel terribile incidente. Vederlo scendere dalla macchina è stata la cosa migliore di questa serata. Spero che le sue ferite non siano troppo gravi e che possa tornare presto con noi. Per quanto riguarda la gara, ho fatto una grande partenza e ho recuperato molte posizioni prima della bandiera rossa: ero undicesimo, ma alla ripartenza sono stato riportato in P14. Il secondo re-start non è stato così buono e ho perso il ritmo: il nostro passo era abbastanza buono ma ho la sensazione che le nostre scelte per la gara non siano state ripagate come ci aspettavamo. Abbiamo deciso di restare fuori con le gomme dure e ci siamo fermati solo quando è uscita l’ultima safety car, ma alla fine non ha funzionato. È ora di spostare la nostra attenzione sulla prossima settimana e sperare che vada meglio”.

Foto: Lapresse