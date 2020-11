Classifica Mondiale costruttori F1 2020: Mercedes già Campione. Ferrari sesta, il podio si allontana

La Mercedes ha già conquistato da tempo il Mondiale F1 costruttori 2020. Le Frecce d’Argento si sono imposte per la settima volta consecutiva, da veri dominatori dell’era ibrida. Il trionfo di Lewis Hamilton nel GP del Bahrain, accompagnato da un piazzamento di rincalzo da parte di Valtteri Bottas, ha permesso alla Mercedes di issarsi a quota 533 punti. Il secondo posto è sempre nelle mani della Red Bull, mentre per la terza posizione sono in lotta Racing Point, McLaren, Renault. La Ferrari è sesta e sembra doversi accontentare di questo mesto piazzamento. Di seguito la classifica del Mondiale costruttori F1 2020 dopo il GP del Bahrain, terzultima gara della stagione.

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2020:

1. Mercedes 533

2. Red Bull 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0

