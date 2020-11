Griglia di partenza F1, GP Bahrain 2020: risultati e classifica qualifiche. Hamilton in pole. Vettel 11°, Leclerc 12°

Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito del Sakhir. Grandissima battaglia per la conquista della pole-position, si è definita la griglia di partenza per la gara che scatterà alle ore 15.10 di domani (domenica 29 novembre).

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position al volante della Mercedes. Il sette volte Campione del Mondo è stato imbattibile sul giro secco e ha conquistato la 98ma partenza al palo della sua gloriosa carriera. Il britannico si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre in seconda fila si trovano le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon.

Sabato estremamente difficile per le Ferrari, su un tracciato poco congeniale alle caratteristiche della Rossa. Entrambe le monoposto sono state eliminate nel Q2 e scatteranno appaiate dalla sesta fila: Sebatian Vettel partirà in undicesima posizione, Charles Leclerc sarà subito alle sue spalle in dodicesima piazzola. Di seguito la griglia di partenza del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito del Sakhir.

GRIGLIA DI PARTENZA GP BAHRAIN F1 2020:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Alexander Albon (Red Bull)

5. Sergio Perez (Racing Point)

6. Daniel Ricciardo (Renault)

7. Esteban Ocon (Renault)

8. Pierre Gasly (AlphaTauri)

9. Lando Norris (McLaren)

10. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

11. Sebastian Vettel (Ferrari)

12. Charles Leclerc (Ferrari)

13. Lance Stroll (Racing Point)

14. George Russell (Williams)

15. Carlos Sainz (McLaren)

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Romain Grosjean (Haas)

20. Nicholas Latifi (Williams)

RISULTATI QUALIFICHE GP BAHRAIN F1 2020: CLASSIFICHE

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.264 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.289 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.414 6

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.010 7

5 Sergio PEREZ Racing Point+1.058 7

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.153 6

7 Esteban OCON Renault+1.155 5

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.184 5

9 Lando NORRIS McLaren+1.278 7

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.354 6

11 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4 Q2

12 Charles LECLERC Ferrari- – 4 Q2

13 Lance STROLL Racing Point- – 4 Q2

14 George RUSSELL Williams- – 4 Q2

15 Carlos SAINZ McLaren- – 2 Q2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2 Q3

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2 Q3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2 Q3

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2 Q3

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2 Q3

Lewis Hamilton conquista la pole n.98 davanti a Bottas e Verstappen. Ferrari fuori in Q2 con entrambe le macchine

