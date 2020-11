Ordine d’arrivo MotoGP, GP Bahrain 2020: risultato e classifica gara. Hamilton vince, Grosjean salvo per miracolo. Leclerc 10°

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1. La gara disputata sul tracciato del Sakhir è stata caratterizzata da un terribile incidente nel corso del primo giro: Romain Grosjean ha perso il controllo della sua Haas ed è andato a sbattere violentemente contro le barriere, ha sfondato il guard-rail e la macchina si è letteralmente spaccata in due, andando a fuoco. Una palla di fiamme ha avvolto la monoposto e il malcapitato francese, si è temuto il peggio per alcuni frangenti, ma fortunatamente il pilota è uscito vivo dalla vettura.

I commissari hanno esposto la bandiera rossa e la corsa è rimasta ferma per ben 85 minuti. Si è ripartiti e dopo un giro è entrata la safety car perché la Racing Point di Lance Stroll si è capottata. A quel punto la corsa è entrata nel vivo e il suo sviluppo è stato quello che ci si attendeva alla vigilia: Lewis Hamilton ha vinto il GP del Bahrain scattando dalla pole position e ha infilato la quinta vittoria consecutiva. Alle spalle dell’alfiere della Mercedes si sono piazzati l’olandese Max Verstappen e il thailandese Alexander Albon, entrambi su Red Bull. L’asiatico ha approfittato della rottura del motore di Sergio Perez a tre giri dal traguardo.

Appena giù dal podio le due McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz. Soltanto ottavo il finlandese Valtteri Bottas a causa di un errore e di alcuni problemi tecnici, mentre le due Ferrari sono state lentissime: Charles Leclerc decimo e Sebastian Vettel 13mo. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito del Sakhir. Si resterà in Medio Oriente, dove settimana prossima si correrà il GP del Sakhir, sempre su questa pista ma con un altro layout.

ORDINE D’ARRIVO GP BAHRAIN F1 2020:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Alexander Albon (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Carlos Sainz (McLaren)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Valtteri Bottas (Mercedes)

9. Esteban Ocon (Renault)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

11. Daniil Kvyat (AlphaTauri)

12. George Russell (Williams)

13. Sebastian Vettel (Ferrari)

14. Nicholas Latifi (Williams)

15. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

17. Kevin Magnussen (Haas)

Rit. Sergio Perez (Racing Point)

Rit. Lance Stroll (Racing Point)

Rit. Romain Grosjean (Haas)

CLASSIFICA GP BAHRAIN F1 2020: IL RISULTATO DELLA GARA

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.254 4

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+8.005 3

4 Lando NORRIS McLaren+11.337 3

5 Carlos SAINZ McLaren+11.787 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+11.942 2

7 Daniel RICCIARDO Renault+19.368 3

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+19.680 4

9 Esteban OCON Renault+22.803 3

10 Charles LECLERC Ferrari1L 3

11 Daniil KVYAT AlphaTauri1L 3

12 George RUSSELL Williams1L 3

13 Sebastian VETTEL Ferrari1L 3

14 Nicholas LATIFI Williams1L 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1L 3

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1L 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1L 4

18 Sergio PEREZ Racing Point– 3

19 Lance STROLL Racing Point– 1

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team– – –

