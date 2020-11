F1, Max Verstappen: “Spaventoso incidente di Grosjean. Strategia poco aggressiva, il secondo posto va bene”

Max Verstappen ha conquistato un ottimo secondo posto nel GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito del Sakhir. L’olandese si è preso la piazza d’onore alle spalle dell’inarrivabile Lewis Hamilton e ha guadagnato punti importanti in ottica lotta per la seconda posizione in classifica contro il finlandese Valtteri Bottas. La gara si era aperta con il terribile incidente di Romain Grosjean, salvatosi miracolosamente dopo un incidente che ha spezzato in due la sua Haas.

L’alfiere della Red Bull ha proprio commentato l’episodio che ha coinvolto il francese: “Incidente spaventoso. Abbiamo visto la bandiera rossa e ho visto il fuoco, non è mai positivo. Per fortuna sta bene e che recuperi rapidamente“. Max Verstappen si è dovuto accontentare della seconda piazza, oggi la Mercedes del sette volte Campione del Mondo era incontrastabile: “Ci mancava qualcosa di passo, ho cercato di restare bene ma loro avevano sempre una riposta a quello che cercavo di fare. Non siamo stati troppo aggressivi con la strategia, il pit-stop è stato troppo lento ed è andata così. Il secondo posto comunque non è male“.

Tra sette giorni si correrà sempre al Sakhir, ma il tracciato avrà un layout diverso. “La pista di settimana prossima non è normalmente adatta a noi con tutti quei rettilinei, speriamo di trovare un po’ di passo nelle poche curve che restano e vediamo come andrà“.

Foto: Lapresse