F1, come si è salvato Romain Grosjean? Halo decisivo, Haas a fuoco e tranciata a metà

Paura e sollievo. Il GP del Bahrain è stato animato da queste sensazioni poco dopo il via del terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Come al solito, partenza concitata della corsa e piloti col coltello tra i denti per conquistare le posizioni.

Start a rilento del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, mentre il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen si involano. Nelle retrovie accade l’imprevedibile: il francese della Haas Roman Grosjean si tocca con l’AlphaTauri del russo Daniil Kvyat, venendo a contatto e sbattendo violentemente contro le protezioni nel primo settore della pista. Le conseguenze sono drammatiche: vettura spezzata letteralmente in due e in fiamme.

Il pilota transalpino, nonostante tutto, in pochi secondi riesce a salvarsi uscendo dall’abitacolo, rimediando qualche frattura alle costole e bruciature ma niente di irreparabile. Un vero e proprio miracolo frutto della robustezza della cellula di sopravvivenza e dell’Halo, che ha protetto il pilota e senza cui non avrebbe potuto resistere al forte impatto contro le barriere.

Foto: LaPresse