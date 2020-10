LIVE Vuelta a España 2020, Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: successo di tappa e maglia a pois per Tim Wellens! Roglic guadagna 4” sui rivali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17:28 Bisognerà attendere invece per la classifica generale, visto che andranno considerate le neutralizzazioni dovute alla caduta nel finale.

17:26 Questo l’ordine d’arrivo odierno: Roglic guadagna 4” sui rivali diretti

17:24 Daniel Martin è arrivato con 4′ di svantaggio ma la caduta dovrebbe essere avvenuta all’interno dell’ultimo chilometro con conseguente neutralizzazione dello svantaggio.

17:23 L’arrivo di Wellens con le braccia al cielo

— Vuelta a España (@lavuelta) October 24, 2020

17:21 In crisi nel finale Dumoulin che perde quasi un minuto dagli altri big.

17:20 ROGLIC! La maglia rossa attacca negli ultimi metri e guadagna qualche secondo al traguardo su Carapaz e Mas.

17:19 Caduto Daniel Martin!

17:18 Secondo posto dunque per il francese Guillaume Martin e terzo l’olandese Arensman.

17:17 WELLEEEEENS! Il belga negli ultimi 100 metri stacca prima Arensman e poi Martin e conquista la vittoria.

17:16 Torna sotto Martin, sarà volata a tre!

17:15 ULTIMO CHILOMETRO! Anticipa la volata Arensman, lo segue Wellens mentre soffre Martin.

17:14 Ultimi due chilometri! I tre al comando iniziano a guardarsi.

17:12 Dietro anche il gruppo si prepara alla volata finale per i piazzamenti dal quarto posto in poi.

17:10 Mancano solamente cinque chilometri, continuano ad andare di comune accordo i fuggitivi.

17:08 Ai meno sette, il gruppo accusa ancora 2’50” di ritardo.

17:06 Ultimi dieci chilometri! I battistrada preparano la volata.

17:03 Il gruppo scollina a 2’52”.

17:00 Alle sue spalle transitano prima Martin e poi Arensman.

16:59 Tim Wellens conquista anche l’ultimo GPM e si prende la maglia a pois superando Carapaz di un punto!

16:57 3′ tondi per la fuga, nonostante l’azione della Total Direct Energie saranno i tre a giocarsi il successo.

16:53 Meno 20 chilometri, restano 3’15” ai battistrada.

16:49 Continua nella sua azione la Total Direct Energie, si stanno staccando alcuni corridori dal gruppo maglia rossa.

16:46 Il team francese ha ridotto il distacco a 3’45” ma si è mosso troppo tardi.

16:44 La Total Direct Energie si mette a guidare il plotone

— SBS Cycling Central (@SBSCycling) October 24, 2020

16:40 Quando mancano 25 chilometri i tre possono gestire 4’20” di vantaggio.

16:37 Il terzetto in testa ha superato il traguardo volante e si trova ai piedi dell’ultima salita.

16:35 Saranno dunque Thymen Arensman (Team Sunweb), Tim Wellens (Lotto Soudal) e Guillaume Martin (Cofidis) a giocarsi la vittoria di tappa!

16:32 Ora il vantaggio dei fuggitivi sfiora i 4′, ha mollato la Ineos.

16:28 A 35 km dalla fine il divario tra attaccanti e plotone è di 3’30”.

16:25 Tra non molto ci sarà anche il traguardo volante, a precedere l’ultimo GPM.

16:21 Mancano 40 chilometri al traguardo, bisognerà ancora affrontare una salita di seconda categoria.

16:18 Ecco il passaggio in vetta di pochi minuti fa

16:15 Il gruppo scollina a 3’27”.

16:13 Tim Wellens fa il bis: il belga conquista anche il secondo GPM.

16:08 Supera i 3′ ora il vantaggio della fuga.

16:05 Sempre la Ineos a fare l’andatura in gruppo.

16:01 All’imbocco della salita 2’45” separano i battistrada dal plotone.

15:58 I corridori stanno per affrontare l’Alto de Fanlo, terza categoria di 8,3 km al 3,6%.

15:53 Il gruppo passa con un ritardo di 2’52”.

15:50 Al Gran Premio della Montagna transita per primo Tim Wellens, seguito da Martin e Arensman.

15:45 Immagini dalla corsa

15:42 Il terzetto mantiene 2’30” sul gruppo maglia rossa.

15:40 Ci si avvicina al secondo GPM di giornata.

15:38 Ripresi gli inseguitori, restano in tre in fuga.

15:35 I tre al comando hanno 1’53” di vantaggio sui primi inseguitori e 2’15” sul plotone.

15:32 Sono stati percorsi 121 chilometri, ne mancano 65.

15:29 Martin riprende Wellens e Arensman, c’è un terzetto a guidare la corsa!

15:27 La situazione attuale: Wellens e Arensman hanno 18” su Martin, 1’07” sul gruppo Kuss-Bagioli e 2’17” sul gruppo maglia rossa tirato dalla Ineos.

15:25 C’è una correzione importante da segnalare: insieme a Wellens c’è Thymen Arensman e non Rob Power, il quale è nel gruppo di Kuss e Bagioli.

15:22 Questa la composizione del gruppo inseguitori: Sepp Kuss (Jumbo Visma), Andrea Bagioli (Deceuninck Quick Step), Ivo Olivera (UAE Team Emirates), Mark Donovan (Sunweb) e Matteo Badilatti (Israel Start Up Nation).

15:20 Facciamo un riepilogo: in testa ci sono Tim Wellens (Lotto Soudal) e Robert Power (Sunweb) con 20” di vantaggio su Guillaume Martin (Cofidis) e 1’17” sul gruppo degli inseguitori. Il gruppo maglia rossa è invece a 1’50”.

15:17 I corridori sono arrivati alla prima salita di giornata: l’Alto de Vio.

15:14 Anche Guillaume Martin evade dalla fuga e si lancia all’inseguimento di Power e Wellens.

15:12 Rob Power e Tim Wellens vanno via dal gruppo dei battistrada!

15:10 In testa al gruppo a tirare ci sono INEOS e Team Jumbo.

15:07 Immagini dalla corsa



After the earlier breakaway was caught, a new group has gone clear with @ThymenArensman, @markdon99 and Robert Power up there for us.👊🏻

82km to go and they've got 1'18" over the peloton.

82km to go and they've got 1'18" over the peloton. pic.twitter.com/0puDREJc5p

— Team Sunweb (@TeamSunweb) October 24, 2020