Quanti soldi guadagna il vincitore del Giro d’Italia 2020? Hindley e Geoghegan Hart si giocano un super montepremi!

Jai Hindley contro Tao Geoghegan Hart: duello all’ultimo sangue per la conquista del Giro d’Italia 2020. I due ciclisti sono appaiati in classifica generale, accreditati dello stesso tempo alla vigilia dell’ultima tappa. Tutto si deciderà nella cronometro conclusiva, in programma domenica 25 ottobre: saranno i 15,7 km totalmente pianeggianti, che da Cernusco sul Naviglio portano a Milano, a decidere chi potrà alzare al cielo il Trofeo Senza Fine. Il confronto diretto sarà tra l’australiano (in maglia rosa per appena 86 centesimi, avrà il vantaggio di partire per uiltimo) e il britannico (scatterà tre minuti prima del suo avversario), è improbabile l’inserimento dell’olandese Wilco Kelderman (terzo, attardato di 1’32”).

L’uomo del Team Sunweb contro il capitano della Ineos Grenadiers. In palio non soltanto la gloria agonistica, non soltanto il prestigio di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Giro d’Italia e di salire sul gradino più alto del podio in Piazza Duomo. In palio, infatti, c’è anche un ricchissimo montepremi. Quanti soldi guadagna il vincitore della Corsa Rosa? Si parla di 265.668 euro! Una torta ghiottissima a cui si aggiungeranno i premi di contorno per i singoli piazzamenti di tappa, i GPM e le altre classifiche (tutti già incamerati). Chiaramente il premio andrà diviso con gli altri componenti della propria squadra. Il secondo classificato si dovrà accontentare di 133.412 euro, sostanzialmente la metà del vincitore.

QUANTI SOLDI GUADAGNA IL VINCITORE DEL GIRO D’ITALIA 2020?

Il vincitore del Giro d’Italia 2020 guadagna 265.668 euro.

Foto: Lapresse