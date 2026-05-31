LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso per velociste resistenti

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale seconda tappa del Giro d’Italia Women 2026, che giunge alla trentasettesima edizione, con partenza da Roncade e arrivo a Caorle.

Il percorso misura 146 km e anche oggi sembra essere predisposto per la volata. L’unica asperità sarà quella di Ca’del Poggio (1.1 km al 12.3% medio e massime del 19%, quarta categoria), affrontata anche dai corridori del Giro nella diciottesima tappa, che terminerà a 90 km dalla conclusione. Dallo scollinamento ci saranno subito altri due strappetti, poi la strada sarà piatta o addirittura leggermente a scendere fino all’arrivo. A 600 metri dal traguardo ci sarà una curva a 90° a sinistra, poi le cicliste saranno sul rettilineo finale.

Anche oggi sono ottime le possibilità per Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime). L’olandese è la sprinter più forte in gruppo e vorrà dimostrarlo sul traguardo di Caorle. Non sembrano esserci velociste che la possono impensierire, ma gli sprint non somo mai scontati. L’avversaria più temibile è certamente Elisa Balsamo. L’italiana non ha ancora vinto in stagione, un trionfo al Giro sarebbe molto imprtante per lei. Nonostante la condizone sembra essere ottima, sarà difficile battere tutte le rivali. Ruolo della terza incomoda che potrebbe essere ricoperto da Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech). L’olandese ha già vinto quattro corse nel 2026, le ultime due la scorsa settimana, qua a Caorle ha la possibilità di centrare il trionfo e magari vestire la maglia rosa.

Altre atlete pericolose possono essere Lara Gillespie (UAE Team ADQ), Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike), Susanne Andersen (Uno-X Mobility) e la nostra Chiara Consonni (CANION//SRAM zondacrypto). Sono poche le chance per la fuga, ma qualcuno ci proverà. Le protagoniste di un attacco nei primi km potrebbero essere cicliste di squadre che non possono avere speranze allo sprint. Attenzione, allora, ai team Aromitalia Vaiano, EF Education-Oatly, Top Girls Fassa Bortolo e Vini Fantini – Be Pink.

L’inizio della frazione è previsto per le 10.55. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia Women 2026, che si adatta di nuovo alle ruote veloci, a partire dalle 13.00. Buon divertimento!