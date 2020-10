Giro d’Italia 2020, pagelle di oggi: altro show di Dennis. Che sfida tra Geoghegan Hart e Hindley, di grinta Almeida

PAGELLE VENTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

Tao Geoghegan Hart, voto 9: si prende la vittoria di tappa e la (quasi) vetta della classifica generale. Sfrutta il lavoro di Dennis, eccezionale, e prevale in volata su Hindley. Difficile chiedere di più da questa mostruosa ventesima tappa. Il britannico è cresciuto tantissimo con il passare dei giorni e domani può davvero chiudere la pratica andandosi a prendere il Trofeo Senza Fine.

Jai Hindley, voto 9: ruolo di rimessa il suo. Non poteva attaccare prima, con un compagno di squadra in Maglia Rosa, poi è ovviamente rimasto con il duo INEOS Grenadiers, dimostrando una gran condizione. Ha provato più volte a staccare Geoghegan Hart, ma non ce n’era per staccarlo. La Maglia Rosa è agguantata, domani il sogno è quella di conservarla, servirà la cronometro della vita.

Rohan Dennis, voto 9: un’ultima settimana a livelli mostruosi per il cronoman australiano. Com’è già successo sullo Stelvio, si mette in testa, trascina Geoghegan Hart e Hindley, staccando (anche piuttosto nettamente) il resto della concorrenza. Si merita un successo di tappa: che arrivi domani a discapito di Ganna?

Joao Almeida, voto 8: di grinta e di orgoglio il portoghese continua a dimostrarsi uno dei protagonisti di questo Giro. Quinto in classifica generale, quarto di giornata.

Wilco Kelderman, voto 5: altra giornata da dimenticare per l’olandese, neanche lo stimolo di vestire la Maglia Rosa è riuscito ad aiutarlo.

Andrea Vendrame, voto 7,5: spettacolare anche oggi la sua giornata, sempre all’attacco in questo Giro d’Italia. Chiude quinto al termine di una giornata simile, a dimostrazione di un’eccellente condizione.

Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, voto 6: i veterani azzurri provano in tutti i modi a difendersi, si fanno vedere davanti, tentano di resistere, ma chiudono appena fuori dalla top-10.

Foto: Lapresse