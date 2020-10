Giro d’Italia 2020, come sarà la cronometro decisiva? Il percorso: 15,7 km pianeggianti. Chi sarà la maglia rosa a Milano?

Sarà la cronometro conclusiva del Giro d’Italia 2020 a decidere chi sarà il vincitore della Corsa Rosa. A giocarsi il Trofeo Senza Fine sono l’australiano Jai Hindley e il britannico Tao Geoghengan Hart, i quali sono accreditati dello stesso tempo alla vigilia dell’ultima tappa: dopo 85 ore, 22 minuti, 7 secondi i due contendenti sono separati da appena 86 centesimi. Il teatro della battaglia finale saranno i 15,7 km totalmente pianeggianti (non c’è il minimo dislivello altimetrico) che da Cernusco sul Naviglio condurranno a Milano, una cronometro individuale davvero thriller per sapere chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro. In Piazza Duomo conosceremo chi salirà sul gradino più alto del podio con la maglia rosa. Vediamo nel dettaglio il percorso della cronometro decisiva.

Si esce dall’abitato di Cernusco sul Naviglio e si passa sull’ex-strada stradale Padana Superiore, è previsto un lunghissimo rettilineo (circa 5 km) che passa per Vimodrone e porta poi a una svolta verso sud-ovest. Altro lungo rettilineo su via Palmanova (sottopasso della tangenziale Est, sono circa 3,5 km) per dirigersi verso via Padova dove, dopo un paio di curve, è previsto l’unico intermedio.

Da qui parte un altro lungo rettilineo che conduce verso Piazzale Loreto (2 km). Il finale (ultimi 2 km, Porta Venezia e Piazza San Babila) è leggermente mosso a livello planimetrico, con qualche curva per giungere in Piazza Duomo. Ultimi chilometri per viali cittadini larghi nella prima parte e per vie a carreggiata ridotta nelle ultime centinaia di metri con diverse svolte ad angolo retto consecutive a brevi intervalli (100-150 m) prima dell’ingresso in Piazza Duomo. Retta di arrivo di 250 m su lastricato.

Foto: Lapresse