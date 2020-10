Giro d’Italia 2020: Fausto Masnada come Damiano Caruso. Top10 da gregario e può ancora crescere

Da Damiano Caruso a Fausto Masnada. Due gregari pronti al sacrificio per i capitani, ma che comunque sono riusciti a portare a casa un risultato importante. Il siciliano all’ultimo Tour de France ha tenuto alta la bandiera tricolore agguantando la decima piazza in classifica generale, il lombardo è nono in graduatoria al Giro d’Italia nonostante abbia corso completamente al servizio della squadra.

Una sorpresa quella di Masnada: in questa Corsa Rosa sarebbe dovuto essere presente addirittura in maglia CCC, invece all’ultimo secondo si è trasferito nel Wolfpack, la Deceuninck – Quick-Step. L’obiettivo era quello di aiutare Remco Evenepoel, ma la caduta del belga al Lombardia ha cambiato gli schermi. Si è pensato ad un ruolo da capitano per l’Anguilla di Brembilla, invece, viste le performance super di Joao Almeida, si è messo al servizio del portoghese.

Sin dalle prime tappe il lombardo è rimasto sempre al fianco del portoghese, che ha conservato la propria Maglia Rosa proprio grazie al grandissimo supporto della squadra. Masnada nonostante il lavoro però non si è arreso ed ha resistito fino alla fine in ogni frazione, non perdendo mai troppo. Il piazzamento in classifica generale va a premiarlo: la nona piazza dice poco al momento, ma c’è spazio per crescere ancora di sicuro, magari svolgendo un ruolo diverso.

Foto: Lapresse