Vuelta a España 2020: Tim Wellens si impone nella quinta tappa, Roglic guadagna ancora qualche secondo

Arriva per la prima volta la fuga al traguardo nella Vuelta a España 2020. Quinta tappa percorsa a velocità altissime con 184,4 chilometri da Huesca a Sabiñanigo. Ad imporsi alla fine è stato uno spettacolare Tim Wellens, grande protagonista di giornata e fautore dell’attacco giusto. Resta senza problemi in vetta alla classifica generale con la Maglia Rossa Primoz Roglic (Jumbo Visma) che incrementa ancora.

Una prima ora di gara percorsa a velocità folli: oltre 50 km/h di media. Scatti e controscatti, tantissimi corridori hanno provato ad andare all’attacco, ma il gruppo è rimasto sempre compatto. In 14 sono riusciti ad evadere: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Robert Power, Michael Storer e Martin Salmon (Sunweb), Omar Fraile (Astana), Romain Seigle (Groupama-FDJ), Will Barta (CCC Team), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Guillaume Martin e Fernando Barcelo (Cofidis) e Pim Ligthart (Total Direct Energie), ma il plotone in un secondo momento è andato a chiudere.

In un secondo momento si è scatenato il grande favorito di giornata: Tim Wellens (Lotto Soudal). Il belga in ogni modo ha cercato l’attacco giusto ed è riuscito a formarlo, trascinandosi dietro Thymen Arensman (Sunweb) e Guillaume Martin (Cofidis). Al loro inseguimento Sepp Kuss (Jumbo Visma), Andrea Bagioli (Deceuninck Quick Step), Ivo Olivera (UAE Team Emirates), Mark Donovan (Sunweb) e Matteo Badilatti (Israel Start Up Nation), che non sono riusciti però a rientrare e sono stati raggiunti dal gruppo.

I tre davanti hanno resistito alla rimonta del plotone e sono andati a giocarsi il successo: Arensman ha provato ad anticipare all’ultimo chilometro, ma Wellens non ha avuto problemi a raggiungerlo e a regolare i due rivali in volata. Seconda piazza per Martin. Gruppo che è giunto a circa 2′ dalla vetta, da segnalare una caduta sul finale per Dan Martin (ovviamente con il tempo neutralizzato). Primoz Roglic è andato a regolare il plotone con uno sprint devastante: lo sloveno ha guadagnato ancora una manciata di secondi su tutti i rivali.

