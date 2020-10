LIVE Giro d’Italia 2020, Enna-Etna in DIRETTA: Vincenzo Nibali e Geraint Thomas si sfidano nel primo arrivo in salita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 150 i chilometri in programma per la frazione odierna che andrà in scena da Enna alla prima vera ascesa di questa Corsa Rosa: l’Etna, che verrà affrontato da Piano Provenzana. Sarà una tappa mossa nella prima parte, con un finale classificato GPM di prima categoria. Attesa grande bagarre tra coloro che si stanno giocando la classifica generale di questo Giro.

I primi 130 km di avvicinamento al vulcano sono un continuo susseguirsi di salite e discese più o meno intense. Da Linguaglossa inizierà la salita finale, che misura 18.9 km e sale sul versante Nord-Est dell’Etna seguendo un alternarsi di tornanti lungo colate di lava più o meno recenti. La pendenza media è del 6.6%, ma gli ultimi 3 chilometri, a ridosso dei 2000 metri di altitudine, presentano medie del 9% e un picco all’11% a 1500 metri dall’arrivo.

Se da un lato, con ogni probabilità, Filippo Ganna perderà la sua Maglia Rosa, dall’altro la Ineos Grenadiers potrebbe riprendersi subito la leadership con il capitano designato Geraint Thomas. Vista la condizione attuale, il gallese potrebbe tentare il doppio colpo: tappa e maglia. Contro di lui ci sarà il giovanissimo portoghese Joao Almeida (Deceuninck Quick-Step), che al momento si trova a soli 22″ dal primato. Tra l’altro la corazzata belga potrebbe lanciare anche il bergamasco Fausto Masnada. Tra i più esperti, ovviamente Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), da padrone e idolo di casa, sarà l’uomo più atteso; anche perchè ha diverso tempo da recuperare. Il siciliano dovrà stare attento a Simon Yates (Mitchelton-Scott): l’uomo più adatto ad attaccare su un’ascesa come l’Etna. Tra gli altri favoriti abbiamo anche Jakob Fuglsang (Astana), Rafal Majka (Bora-hansgrohe) e Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 11.45, per non perdervi neanche un secondo del primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa numero 103. Buon divertimento!

