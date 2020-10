Classifica Giro d’Italia 2020, terza tappa: Almeida maglia rosa, Nibali 6° a 55”. Thomas e Yates fuori dai giochi!

Joao Almeida è la nuova maglia rosa al Giro d’Italia 2020. Il portoghese ha conquistato il simbolo del primato al termine della terza tappa, la quale proponeva l’arrivo in salita sull’Etna (dal versante inedito di Piano Provenzana). L’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha lo stesso tempo dell’ecuadoriano Jonathan Caicedo, capaci di imporsi in questa spettacolare frazione.

Vincenzo Nibali si è distinto in salita ed è giunto all’arrivo insieme al danese Jakob Fuglsang, ribadendo di essere uno dei più seri pretendenti al trionfo finale. Lo Squalo si trova ora a 55” di ritardo dal leader e può sognare in grande. La grande notizia di giornata è che Geraint Thomas si è staccato ed è arrivato al traguardo con dieci minuti di distacco: il britannico, caduto durante il tratto di trasferimento, è andato in difficoltà a una trentina di chilometri dall’arrivo e l’eccellente lavoro di Filippo Ganna non è servito a limitare i danni all’alfiere della Ineos Grenadiers, ora definitivamente fuori dai giochi per il successo finale. A nove chilometri dal traguardo si è invece staccato il britannico Simon Yates, altro grande favorito per il successo, e ora si trova a 3’46” di ritardo. Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la quarta tappa.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2020 (dopo la terza tappa):

1 2 ▲1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 7:44:25

2 35 ▲33 CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling ,,

3 14 ▲11 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 0:37

4 30 ▲26 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 0:42

5 52 ▲47 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 0:53

6 31 ▲25 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 0:55

7 33 ▲26 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:59

8 12 ▲4 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 1:11

9 46 ▲37 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 1:13

10 44 ▲34 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 1:15

11 58 ▲47 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:26

12 26 ▲14 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe ,,

13 22 ▲9 HINDLEY Jai Team Sunweb 1:27

14 29 ▲15 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 1:32

15 28 ▲13 ZAKARIN Ilnur CCC Team 1:38

16 21 ▲5 KNOX James Deceuninck – Quick Step 1:40

17 38 ▲21 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 1:42

18 53 ▲35 PEDRERO Antonio Movistar Team 1:50

19 48 ▲29 MEINTJES Louis NTT Pro Cycling 1:59

20 56 ▲36 SAMITIER Sergio Movistar Team 2:06

21 25 ▲4 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 2:07

22 23 ▲1 HAMILTON Lucas Mitchelton-Scott 2:41

23 93 ▲70 VISCONTI Giovanni Vini Zabù – KTM 3:10

24 60 ▲36 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 3:12

25 8 ▼17 YATES Simon Mitchelton-Scott 3:46

26 19 ▼7 GALLOPIN Tony AG2R La Mondiale 4:01

27 55 ▲28 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale 4:11

28 68 ▲40 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 4:25

29 16 ▼13 HARPER Chris Team Jumbo-Visma 4:37

30 43 ▲13 HAIG Jack Mitchelton-Scott 4:39

31 61 ▲30 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 4:57

32 9 ▼23 KANGERT Tanel EF Pro Cycling 5:19

33 49 ▲16 TUSVELD Martijn Team Sunweb 5:24

34 85 ▲51 ROSSETTO Stéphane Cofidis, Solutions Crédits 5:28

35 78 ▲43 NIBALI Antonio Trek – Segafredo 5:58

36 57 ▲21 NAVARRO Daniel Israel Start-Up Nation 6:04

37 145 ▲108 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 6:29

38 50 ▲12 DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates 6:55

39 17 ▼22 WARBASSE Larry AG2R La Mondiale 7:18

40 98 ▲58 HÄNNINEN Jaakko AG2R La Mondiale 7:34

41 37 ▼4 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling 7:51

42 41 ▼1 VALTER Attila CCC Team 7:58

43 15 ▼28 O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling 8:05

44 20 ▼24 OOMEN Sam Team Sunweb 8:06

45 63 ▲18 HAGEN Carl Fredrik Lotto Soudal 8:21

46 67 ▲21 CONCI Nicola Trek – Segafredo 8:41

Foto: Lapresse