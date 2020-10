Giro d’Italia 2020, Domenico Pozzovivo tonico in salita: obiettivo top-5 e sogno podio

Domenico Pozzovivo è stato tra i migliori uomini sul primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2020. Il lucano ha letto benissimo l’ascesa che conduceva in cima all’Etna dal versante inedito di Piano Provenzana, ha tenuto botta là davanti ed è giunto sul traguardo insieme a Vincenzo Nibali e al danese Jakob Fuglsang, due grandi favoriti per il successo finale. L’alfiere della NTT può sicuramente essere grande protagonista in questa Corsa Rosa, a cui si è presentato dopo essersi ritirato dal Tour de France a causa di un inffortunio. Il 37enne si è trovato pienamente a suo agio con la strada che picchiava all’insù e ha dimostrato di avere un’ottima condizione fisica.

La classifica generale sorride a Domenico Pozzovivo, il quale accusa appena 59” di ritardo dalla maglia rosa, è a 4” da Vincenzo Nibali ed è davanti ad altri big come Fuglsang, Kruijswijk, Majka. Se davvero dovesse continuare a pedalare in questo modo allora non è utopia pensare a una top-5 alla fine del Giro d’Italia e magari sognare anche il podio. Servirà però mantenere questa costanza di rendimento, soprattutto nell’ultima settimana dove ci saranno tantissime salite: se non ci dovessero essere dei crolli allora si può puntare in alto con grande convinzione, a un anno di distanza dal terribile incidente che lo ha costretto a una lunga riabilitazione e che lo costringesse a pedalare con le “viti”.

Foto: Lapresse