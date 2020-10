Giro d’Italia 2020, Joao Almeida: “Indossare la maglia rosa è un sogno che diventa realtà”

Joao Almeida è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2020. Il corridore portoghese, classe 1998, si è difeso con le unghie e con i denti sull’Etna e, per una questione di centesimi di secondo, è riuscito a non farsi superare in classifica generale dal vincitore odierno Jonathan Caicedo. Il vulcano siciliano si dimostra, così, la salita dei portoghesi dato che qui, nel 1989, Acacio da Silva conquistò tappa e maglia.

A fine tappa, Almeida ha espresso la sua felicità ai microfoni Rai. Queste le sue parole: “Ho fatto del mio meglio sulla salita, gli ultimi chilometri sono stati durissimi, ma sono riuscito a conquistare la maglia rosa. Sono contentissimo, è un sogno che diventa realtà“.

Foto: Valerio Origo