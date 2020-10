Giro d’Italia 2020, la tappa di domani Catania-Villafranca Tirrena: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua

Martedì 6 ottobre si correrà la quarta tappa del Giro d’Italia 2020, 140 km da Catania a Villafranca Tirrena. Si tratta dell’ultima frazione in Sicilia e si torna a pedalare dopo avere scalato l’Etna il giorno prima, la classifica generale si è già delineata dopo la cronometro d’apertura e il primo arrivo in salita.Tutto lascia pensare al primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa, anche se il GPM di terza categoria a Portella Mandrazzi posto a metà percorso non andrà sottovalutato.

Si parte da Catania e si resta nell’omonima provincia nella prima parte della frazione, attraversando i noti comuni di Acireale e Giarre. Si entrerà poi in provincia di Messina, passando per il traguardo volante di Francavilla di Sicilia e per il GPM posto a Portella Mandrazzi, poi lunga discesa per giungere a Barcellona Pozzo di Gotto (secondo traguardo volante). Successivamente il tratto finale e l’annunciata volanta in Lungo Corso Colombo a Villanfranca Tirrena.



Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Catania-Villafranca Tirrena, quarta tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CATANIA-VILLAFRANCA TIRRENA, QUARTA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI CATANIA: Catania, Acireale, Guardia, Giarre, Fiumefreddo di Sicilia.

PROVINCIA DI MESSINA: Chianchitta, Motta Camastra, Francavilla di Sicilia, Portella Mandrazzi, Novara di Sicilia, Mazzara Sant’Andrea, Terme Vigliatore, Barcellona Pozzo di Gotto, Monforte Marina, Villafranca Tirrena.

CATANIA-VILLAFRANCA TIRRENA: PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

MARTEDÌ 6 OTTOBRE:

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo: 15.50-16.10 (circa)

CATANIA-VILLAFRANCA TIRRENA, COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Valerio Origo