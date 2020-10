Giro d’Italia 2020, la classifica degli italiani: Nibali il migliore, Pozzovivo subito dietro

Primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2020. La Enna-Etna non ha deciso il destino della corsa rosa, ma ha fatto depennare alcuni nomi per la vittoria finale. Tra questi spicca sicuramente Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), che ha perso contatto all’inizio dell’ultima asperità a causa di una caduta subita durante il trasferimento verso la partenza di giornata.

La classifica generale ha subito un vero e proprio scossone: con Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) che ha tentato di aiutare il proprio capitano Thomas, il migliore degli italiani diventa Vincenzo Nibali, sesto assoluto a 55 secondi da Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Ecco la classifica dei primi 30 azzurri.

Loading...

Loading...

CLASSIFICA ITALIANI:

6 31 ▲25 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 7:45:20 (+0:55)

7 33 ▲26 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 0:59

14 29 ▲15 MASNADA Fausto Deceuninck Quick Step 1:32

21 25 ▲4 BRAMBILLA Gianluca 2:07

23 93 ▲70 VISCONTI Giovanni Vini Zabù-KTM 3:10

28 68 ▲40 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 4:25

35 78 ▲43 NIBALI Antonio Trek – Segafredo 5:58

46 67 ▲21 CONCI Nicola Trek – Segafredo 8:41

48 27 ▼21 FABBRO Matteo Bora-Hansgrohe 9:53

56 18 ▼38 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 11:58

63 54 ▼9 WACKERMANN Luca Vini Zabù-KTM 12:47

64 75 ▲11 VILLELLA Davide Movistar Team 13:03

65 77 ▲12 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 13:04

68 88 ▲20 CICCONE Giulio Trek-Segafredo 14:07

71 24 ▼47 CONTI Valerio UAE Team Emirates 15:20

74 40 ▼34 CATALDO Dario Movistar Team 15:41

76 10 ▼66 ULISSI Diego UAE Team Emirates 15:56

78 122 ▲44 FELLINE Fabio Astana Pro Team 16:10

87 1 ▼86 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 18:22

88 6 ▼82 SOBRERO Matteo NTT Pro Cycling Team 19:02

89 160 ▲71 PUCCIO Salvatore Ineos Grenadiers 19:17

93 87 ▼6 ROTA Lorenzo Vini Zabù – KTM 20:20

94 62 ▼32 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 20:28

97 99 ▲2 BOARO Manuele Astana Pro Team 21:20

99 86 ▼13 ROMANO Francesco Bardiani-CSF-Faizanè 21:54

101 100 ▼1 ZARDINI Edoardo Vini Zabù-KTM 22:03

104 105 ▲1 CHIRICO Luca Androni Giocattoli-Sidermec 23:14

106 144 ▲38 ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 23:46

109 36 ▼73 CAPECCHI Eros Bahrain-McLaren 25:00

111 112 ▼1 BAIS Mattia Androni Giocattoli-Sidermec 25:26

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse