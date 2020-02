LIVE Sport, DIRETTA 4 febbraio: Jorge Lorenzo torna in gara? Presentata la Honda, F1 in Cina a rischio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.50 MOTOGP – La Honda ha ufficialmente presentato la moto per il Mondiale 2020, a Jakarta erano presenti i fratelli Marc e Alex Marquez. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.40 MOTOGP – Valentino Rossi potrebbe avere un futuro in Aprilia? Ipoteosi proprietario e team manager. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.00 F1 – Il GP della Cina è seriamente a rischio cancellazione a causa del coronavirus? Domani verrà presa una decisione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

09.50 MOTOGP – Jorge Lorenzo potrebbe tornare a correre un Gran Premio? Ipoteosi rientro per il GP di Catalogna con la Yamaha. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.31 BASKET – Nella notte si sono giocate dieci partite in NBA, non sono mancati risultati sorprendenti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

08.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sportiva di oggi martedì 4 febbraio.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 4 febbraio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i risultati dei vari eventi in programma e vi forniremo tutte le notizie che si susseguiranno nel corso di questa lunga giornata. Aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdersi davvero nulla e vivere i momenti salienti minuto dopo minuto in modo da non perdersi davvero nulla di questa intensa giornata di sport.

Grande attesa per Jannik Sinner che affronterà Mikael Ymer nel primo turno dell’ATP 250 di Montpellier per quanto riguarda il tennis. Giornata europea per le squadre italiane con l’Olimpia Milano impegnata contro l’Alba Berlino nell’Eurolega di basket e Novara che sfiderà il Khimik Yuzhny nella Champions League di volley femminile.

OA Sport dunque vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 4 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

